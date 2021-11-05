 Страны ОБСЕ требуют от Беларуси ответов по ситуации с правами человека | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.11.2021

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Беларусь

Страны ОБСЕ требуют от Беларуси ответов по ситуации с правами человека

Страны ОБСЕ задействовали в отношении Минска Венский механизм, в рамках которого запросили информацию по вопросам прав человека. В совместном письме 35 стран констатируется, что за год ситуация в республике ухудшилась.

Полицейские бьют демонстрантов в Минске

Преследования критиков режима в Минске

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказывают давление на Беларусь по вопросу соблюдения прав человека. В четверг, 4 ноября, Минску было направлено совместное письмо с просьбой в течение десяти дней предоставить ответы по вопросам, касающимся пыток, преследования критиков правительства или подстрекательства к насилию со стороны государственных СМИ.

Совместное послание к властям в Минске подписали 35 государств ОБСЕ из 57. Среди них были все страны - члены ЕС, кроме Польши.

Год назад отчет ОБСЕ о ситуации в Беларуси выявил "массовые и систематические" нарушения прав человека в стране после протестов против многолетнего правителя Александра Лукашенко, правительству страны были даны определенные рекомендации. Однако теперь в письме констатируется, что "вместо разрешения кризиса в Беларуси ситуация ухудшилась". Поэтому на этот раз был задействован так называемый Венский механизм ОБСЕ, в рамках которого можно запросить информацию по вопросам прав человека.

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    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Плакаты для мирного протеста

    "Все так плохо, что вышли даже интроверты", - один из плакатов, которыми запомнился белорусский мирный протест год назад. Выставка в музее Фолькванг в немецком Эссене показывает, как белорусы выражают недовольство с помощью искусства. Ее устроители солидарны с жителями Беларуси, требующими перемен, и привлекают внимание к трудной ситуации деятелей культуры, пострадавших от репрессий.

  • Основой логотипа оппозиции в Беларуси стал рисунок Антонины Слободчиковой

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    Графические символы оппозиции

    Cердце, "Виктори" и кулак стали символами лидеров протеста: Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. За основу логотипа оппозиции был взят рисунок Антонины Слободчиковой. Плакаты, которые использовались на уличных акциях в Беларуси, размещены на платформе Сultprotest.me. Из-за преследований несогласных с властями протест стал партизанским и активно продолжается в интернете.

  • Красная кровавая полоса, ведущая к Лукашенко. Плакат Екатерины Прокопьевой.

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Ответственный за репрессии

    Красная кровавая полоса ведет к Лукашенко. Белорусского правителя многие считают ответственным за жестокое и бескомпромиссное подавление массовых протестов белорусов после президентских выборов в августе 2020 года. "Иногда не до законов", - заявил он на встрече с силовиками, оправдывая непропорциональное применение силы. На фото - плакат Екатерины Прокопьевой.

  • Плакат Владимира Цеслера

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Мемы про "три процента"

    Известный дизайнер Владимир Цеслер посвятил белорусскому протесту немало работ. Опасаясь репрессий, он уехал из страны, но продолжает освещать тему перемен. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал на выборах президента 80% голосов, но сторонники оппозиции говорят о масшабных фальсификациях. По некоторым онлайн-опросам, за него голосовали 3%. Эти цифры породили множество мемов.

  • Плакат Владимира Цеслера

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Вместо крыльев - белорусская тюремная решетка

    Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционного блогера Романа Протасевича, который был пассажиром на борту, вызвали острую критику во всем мире. Об этом инциденте напоминает другой плакат Владимира Цеслера, который по-новому интерпретировал логотип ирландской авиакомпании.

  • Плакат белорусской художницы Анны Мурайды

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Попрание прав человека

    Правозащитники говорят о вопиющих нарушениях в Беларуси. Amnesty International указывает на то, что судебные органы используются для наказания тех, кто пострадал от действий силовиков, а не для привлечения виновных к ответственности. Около 700 белорусов подали заявления о пытках и избиениях. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Плакат Анны Мурайды.

  • Плакат Анны Мурайды

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Цвета протеста

    Историческая бело-красно-белая (БЧБ) символика в Беларуси правратилась в символику протестующих. Власти называют ее демонстрацию, пусть даже в виде детского рисунка на окне или на носках, незаконным пикетом, выписывают за нее штрафы, задерживают. Один из свежих примеров: за красно-белые косички жительница Минска должна выплатить около 1000 долларов.

  • Автозаки на плакате белорусского художника Ника Осадчего

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Кошмар белоруса - автозак

    Автозаки стали символом задержаний и пыток в отношении не только протестующих, но и случайных прохожих, которых силовики принимают за таковых. Сами белорусы называют боязнь этого спецтранспорта, колесящего по улицам городов, "бусофобией". Ей посвятил свою работу белорусский художник-концептуалист Ник Осадчий.

  • Плакат Ольги Балай

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Мирный диалог с силовиком

    Цветы и стремление к мирному диалогу против колючей проволоки и автоматов. Иллюстратор Ольга Балай посвятила эту работу пенсионерке Нине Багинской - одному из символов белорусской революции. Свой протест художники выражают и в соцсетях под хештегами #культпрaтэст #культпротест #cultprotest. Экспозиция в Эссене продлится до 24 октября.

    Автор: Райна Бройер, Янина Мороз


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Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам?

Контекст

Резолюция ПАСЕ: Виновные в репрессиях в Беларуси должны ответить

Если власти в Минске не освободят всех политзаключенных и не прекратят репрессии в стране, Совет Европы остановит любое техническое сотрудничество с Беларусью, отмечается в принятой ПАСЕ резолюции.  

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