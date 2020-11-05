 ОБСЕ призывает власти Беларуси провести новые выборы президента | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.11.2020

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Беларусь

ОБСЕ призывает власти Беларуси провести новые выборы президента

Выборы президента Беларуси 9 августа сопровождались нарушениями на всех стадиях, говорится в докладе ОБСЕ. Организация призвала отменить результаты голосования и провести новое.

Участница акции протеста в Минске с бело-красным зонтом и плакатом Хватит врать!

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам. Результаты голосования 9 августа следует аннулировать в силу "нарушений на всех стадиях" избирательного процесса, отмечается в докладе ОБСЕ, представленном на заседании организации в четверг, 5 ноября. Кроме того, составители документа осудили пытки и "массовые и систематические" нарушения прав человека в республике.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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    Автор: Галина Петровская


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