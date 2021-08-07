Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в ситуации с мигрантами из Беларуси

Три балтийских государства и Польша призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза. Поток нелегалов является "гибридной атакой" на ЕС, он "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорится в совместном заявлении премьер-министров Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, распространенном в понедельник, 23 августа.

Пришло время привлечь к данной проблеме внимание ООН, в том числе Совета Безопасности ООН, заявили Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий. "Мы призываем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги для содействия разрешению данной ситуации, а также потребовать от Беларуси соблюдения своих международных обязательств", - подчеркнули четыре премьер-министра.

Одновременно авторы заявления указали, что примут всех беженцев, пересекающих границу, но призвали рассмотреть возможность введения новых ограничительных мер ЕС для предотвращения нелегальной миграции в будущем. "Использование беженцев и иммигрантов в качестве оружия угрожает региональной безопасности Европейского Союза и представляет собой серьезное нарушение прав человека", - отметили они далее.

Кризис с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь.

Во многих случаях после того, как страны ЕС возвращали нелегалов на территорию Беларуси, власти в Минске вытесняли их обратно к границе, что приводило к тупиковым ситуациям. В частности, группа из 32 беженцев из Афганистана и Ирака около двух недель находилась к востоку от Белостока на нейтральной полосе на границе с Беларусью, напоминает агентство AFP.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала происходящее "гибридной агрессией" со стороны Лукашенко. Польша создала новые охраняемые лагеря для приема беженцев, а также усилила пограничную охрану с помощью армии, направив к границе с Беларусью более 900 военнослужащих.

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