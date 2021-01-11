Страницы Трампа в Facebook и Instagram снова доступны для просмотра

Спустя несколько дней после блокировки аккаунтов в соцсетях действующего президента США Дональда Трампа руководство Facebook и Instagram открыло их для просмотра. В субботу, 16 января, страницы Трампа доступны, однако официального заявления от компании Facebook, которой принадлежат оба сервиса, на этот счет не поступало. Кроме того, неизвестно, имеет ли Трамп доступ к управлению этими страницами.

Последние публикации в Facebook датированы 6 января - днем штурма Капитолия сторонниками уходящего президента. В нем Трамп призывает их к мирным действиям и уважению закона. В последней записи в Instagram он 5 января анонсирует свое выступление в Вашингтоне. Пока неясно, может ли Трамп публиковать новые записи.

Соцсети заблокировали страницы Трампа после штурма Капитолия

После штурма здания Конгресса США 6 января компания Twitter Inc. сначала удалила несколько твитов Трампа, которые, по версии администраторов сервиса мини-блогов, могли быть использованы для разжигания насилия, а затем заблокировала аккаунт главы Белого дома. Сервис микроблогов объяснил свой шаг "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram тоже была продлена "на неопределенный срок" - как минимум, до окончания его президентских полномочий. Затем аналогичные меры приняли другие соцсети. Кроме того, Apple Inc. и Google LLC. удалили со своих платформ приложение Parler, которое используют многие сторонники Трампа, а компания Amazon.com перестала предоставлять ему услуги облачного хостинга.

Критика блокировки аккаунтов Трампа

Блокировка аккаунтов Трампа была воспринята неоднозначно. В частности с критикой этого шага выступили ряд европейских политиков. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельно блокировать "рупор президента США без каких-либо сдержек и противовесов". "Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - заявил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter "проблематичной". По словам официального представителя правительства в Берлине Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), свобода выражения мнений может быть ограничена только в рамках, определенных законодателем, а не по решению руководства компании. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр отметил, что регулирование соцсетей не должно осуществляться самими "цифровыми гигантами", а является задачей государств и судебной власти.

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