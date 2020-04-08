Страница матери Навального в Facebook заблокирована после рассказа о посещении сына

Аккаунт матери российского оппозиционера Алексея Навального Людмилы Навальной в соцсети Facebook заблокирован. Об этом она сама написала в сториз Instagram в среду, 14 апреля, уточнив, что это произошло после того, как она "выложила публикацию о том, как посетила Лешу в тюрьме".

При попытке открыть страницу Людмилы Навальной в Facebook появляется сообщение о том, что ее контент недоступен: "Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".

Ряд журналистов и гражданских активистов опубликовали скриншоты с сообщением матери Алексея Навального после посещения его в колонии. В нем говорится, в частности: "Видела сегодня сына. "Врачи", которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно".

"Сильно кашляет, трудно дышит, сильная слабость"

Рассказав, что Навальный сильно кашляет, трудно дышит и ощущает сильную слабость, она написала: "Если бы он сейчас выглядел, как на первом снимке из Шарите, я бы сочла это за счастье". По словам Людмилы Навальной, причина плохого самочувствия ее сына - не только в голодовке: "Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, чтобы это понять".

В УФСИН сообщают об улучшении состоянии здоровья Навального

В тот же день, когда Алексея Навального посетили его мать и жена, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что "консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное" и Навальный переведен из медчасти обратно в отряд колонии после "улучшения состояния здоровья".

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

Смотрите также: