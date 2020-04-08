 Юлия Навальная после визита в колонию сообщила о сильном истощении мужа | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2021

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Россия

Юлия Навальная после визита в колонию сообщила о сильном истощении мужа

Алексей Навальный с трудом говорит, заявила его жена после встречи в колонии. ФСИН утверждает, что состояние держащего голодовку политика улучшилось.

Юлия и Алексей Навальные (фото из архива)

Юлия и Алексей Навальные (фото из архива)

Жена отбывающего наказание российского политика Алексея Навального встретилась с ним в колонии и написала о его состоянии. "Он всё такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190", - сообщила Юлия Навальная во вторник, 13 апреля, в Instagram.

По ее словам, к продолжающему голодовку оппозиционеру по-прежнему не пускают врачей. "Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в Инстаграм и даже за Коран борется. Но после встречи с Алексеем я переживаю за него ещё сильнее", - отметила она далее.

Сотрудники ФБК, которые ведут аккаунт пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, пока она находится под домашним арестом, сообщили о намерении полиции поставить Юлию Навальную на учет в связи с ее предполагаемой склонностью к совершению административных нарушений. 

В УФСИН сообщают об улучшении состоянии здоровья Навального

Между тем ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) сообщил, что у Навального не обнаружено туберкулеза и коронавируса. "6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное", - сообщил агентству представитель УФСИН по Владимирской области.

По его словам, Навальный переведен из медчасти обратно в отряд колонии после улучшения состояния здоровья.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники оппозиционера сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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