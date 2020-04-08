Юлия Навальная после визита в колонию сообщила о сильном истощении мужа

Жена отбывающего наказание российского политика Алексея Навального встретилась с ним в колонии и написала о его состоянии. "Он всё такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190", - сообщила Юлия Навальная во вторник, 13 апреля, в Instagram.

По ее словам, к продолжающему голодовку оппозиционеру по-прежнему не пускают врачей. "Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в Инстаграм и даже за Коран борется. Но после встречи с Алексеем я переживаю за него ещё сильнее", - отметила она далее.

Сотрудники ФБК, которые ведут аккаунт пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, пока она находится под домашним арестом, сообщили о намерении полиции поставить Юлию Навальную на учет в связи с ее предполагаемой склонностью к совершению административных нарушений.

В УФСИН сообщают об улучшении состоянии здоровья Навального

Между тем ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) сообщил, что у Навального не обнаружено туберкулеза и коронавируса. "6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное", - сообщил агентству представитель УФСИН по Владимирской области.

По его словам, Навальный переведен из медчасти обратно в отряд колонии после улучшения состояния здоровья.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники оппозиционера сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

Смотрите также: