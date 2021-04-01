 Алексея Навального перевели из медчасти колонии в отряд | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2021

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Россия

Алексея Навального перевели из медчасти колонии в отряд

Продолжающему голодовку Алексею Навальному в колонии угрожают принудительным кормлением. Политик похудел уже на 15 килограммов, в том числе на 8 с начала голодовки, которую он начал 31 марта.

Акция в поддержку Алексея Навального в Берлине

Акция в поддержку Алексея Навального в Берлине, 10 апреля 2021 года

Российского оппозиционера Алексея Навального, который ранее объявил голодовку и жаловался на ухудшение здоровья, перевели из медицинской части колонии обратно в отряд. Об этом сообщается в Twitter Навального в понедельник, 12 апреля. "Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление", при этом врача к Навальному "так и не пускают", говорится также в сообщении.

После прибытия в исправительную колонию № 2 города Покрова Владимирской области Навальный похудел на 15 килограммов, в том числе на 8 с начала голодовки, говорится также в Twitter. Сейчас вес оппозиционера равен 77 килограммам, давление 94/76, средний пульс 106.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам Ольги Михайловой, у оппозиционера выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

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    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 02:52

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