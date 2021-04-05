Навальному сделали флюорографию в медсанчасти колонии в Покрове

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в медсанчасти исправительной колонии № 2 в Покрове (Владимирская область), ему сделали флюорографию. Как рассказала в четверг, 8 апреля, адвокат Ольга Михайлова, защитники смогли встретиться с политиком.

"Во время его посещения мы узнали, что он находится в медсанчасти колонии. Вместе с ним - еще один заболевший заключенный из его же отряда", - рассказала юрист. "У Навального - температура 37,9. Ему сделали флюорографию. Данных повторного теста на коронавирус пока нет", - цитирует Михайлову агентство ТАСС.

В среду, 7 апреля, стало известно, что первый тест Навального на коронавирус дал отрицательный результат. Кроме того, по словам Михайловой, у политика были обнаружили две межпозвоночные грыжи.

Три дня назад, 5 апреля, у политика были выявлены сильный кашель и повышенная температура. Сам он сообщил перед этим о том, что у трех человек из его отряда подтвердился диагноз - туберкулез.

Ухудшение здоровья Навального в колонии

До этого, 2 февраля, суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков 25 марта написал в Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускали врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешали. Кроме того, Навального подвергали пытке лишением сна: будили по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

Западные страны требуют освободить Навального

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

Голодовка Навального

Сам Навальный объявил голодовку 31 марта в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей, которым он доверяет. Позднее, 6 апреля, к Навальному в колонию пытались попасть члены профсоюза "Альянс врачей", в том числе его глава Анастасия Васильева, которая называет себя лечащим врачом политика, однако им не разрешили провести осмотр Навального. Многих участников этой акции задержали.

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