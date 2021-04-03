Что еще Путин может приготовить для Навального?

Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.
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В карманы голодающему политику подкидывают конфеты, ему не передают альбомы с фотографиями членов семьи. А начальник колонии пригрозил отказом в госпитализации, поскольку в деле Навального нет его паспорта.
Более тысячи российских медиков призвали допустить лечащего врача к Алексею Навальному. DW поговорила с авторами обращения в его поддержку и с врачами, которые его подписали.