 Страховая компания Zurich прекращает работу с Nord Stream 2 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.01.2021

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Мир

Страховая компания Zurich прекращает работу с Nord Stream 2

Страховая компания Zurich Insurance Group AG сворачивает участие в проекте "Северный поток - 2" из-за угрозы санкций США, сообщает агентство Bloomberg.

Трубы для газопровода Северный поток - 2 в порте Мукран в Германии, декабрь 2020

Трубы для газопровода "Северный поток - 2" в порте Мукран в Германии

Страховая компания Zurich Insurance Group AG под угрозой санкций со стороны США решила прекратить оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом вечером в пятницу, 15 января, пишет информагентство Bloomberg со ссылкой на источники, хорошо знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что с проектом "Северный поток - 2", также из-за угрозы попадания под новые американские санкции, прекратили сотрудничать норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll.

Санкции США, направленные против газопровода "Северный поток -2", распространяются на компании, оказывающие любую техническую поддержку и страховые услуги предприятиям, связанным с проектом.

Санкции США против "Северного потока - 2"

Около года назад уже почти завершенное строительство газопровода было приостановлено в связи с включением в оборонный бюджет США санкций в отношении судов-трубоукладчиков, задействованных в строительстве "Северного потока -2". Тогда от участия в проекте отказался швейцарский подрядчик Allseas.

В новый оборонный бюджет США, который был принят в середине декабря 2020 года, несмотря на вето президента страны Дональда Трампа, заложены расширенные санкции против проекта. Они направлены против страховщиков судов и компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы при прокладке труб. Кроме этого, санкции распространяются на фирмы, осуществляющие тестирование и сертификацию проекта, необходимую для введения газопровода в эксплуатацию.

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    Автор: Андрей Гурков


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