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Стороннице войны Елене Колбасниковой запретили въезд в ФРГ

Александра Иванова
10 октября 2024 г.

"Фанатка Путина" Елена Колбасникова сообщила, что ей и ее гражданскому мужу Максу Шлунду запретили въезжать в Германию и ЕС в целом на 20 лет.

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Пророссийские активисты Елена Колбасникова и Макс Шлунд на одной из демонстраций в Кёльне (фото из архива)
Елена Колбасникова и Макс Шлунд на одной из демонстраций в КёльнеФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Администрация Кельна уведомила пропутинскую активистку Елену Колбасникову, которая неоднократно публично выступала с одобрением российского вторжения в Украину, о решении германских властей аннулировать ее вид на жительство. Ей и ее гражданскому мужу Максу Шлунду (ранее его звали Ростислав Теслюк) запретили въезд на территорию ФРГ и стран Евросоюза на ближайшие 20 лет, сообщила Колбасникова в своем Telegram-канале 8 октября, опубликовав фрагменты полученного ей письма.

В одном из них указано, что она должна покинуть Германию и территорию ЕС и стран Шенгенского договора в течение 30 дней. В противном случае ей грозит депортация в Россию или другое государство, в которое ей разрешен въезд и которое обязано принять ее.

Сама Колбасникова утверждает, что власти ФРГ мотивировали свое решение тем, что она и Шлунд представляют собой "открытую опасность государственности Германии".

В июне текущего года сторонница Владимира Путина сообщала, что уехала с мужем из Германии в Россию из-за угрозы ареста.

Чем известна в Германии Елена Колбасникова

Елена Колбасникова - лицо пророссийских акций в Германии, немецкие СМИ нередко называют ее "фанаткой Путина". В 2023 году суд Кельна оштрафовал активистку на 900 евро за публичное одобрение агрессивной войны в Украине.

Кроме того, против нее открыто как минимум еще одно уголовное дело - о нарушении санкций ЕС против России. Колбасникову подозревают в том, что она собирала в Германии наличные, радиотехнику и военные товары, после чего вместе с гражданским мужем незаконно передавала их армии РФ в Донбассе.

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