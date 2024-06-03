Колбасникова сообщила об отъезде из ФРГ в "свободную Россию"

В своих соцсетях "фанатка Путина" Елена Колбасникова подчеркнула, что поводом для отъезда якобы стала угроза ее скорого ареста в Германии.

Пророссийская активистка Елена Колбасникова вместе со своим гражданским мужем Максом Шлундом (ранее его звали Ростислав Теслюк) уехала из Германии в Россию. В своем Telegram-канале Z-активистка заявила 2 июня, что поводом для отъезда якобы стала угроза их с Шлундом ареста в ФРГ.

По словам Колбасниковой, которая теперь находится в Калининграде, в Германии пару должны были, "по абсолютно достоверной информации", задержать "со дня на день" и приговорить как минимум к пяти годам тюремного заключения.

Активистка также сообщила подписчикам, что сейчас испытывает серьезные финансовые трудности и вынуждена жить у друзей, однако запретила им собирать деньги для них с Шлундом, пообещав вскоре "наладить быт" и "продолжить помогать Донбассу".

Деятельность Колбасниковой в Германии

Елена Колбасникова - лицо пророссийских акций в Германии, немецкие СМИ нередко называют ее "фанаткой Путина". В 2023 году суд Кельна оштрафовал активистку на 900 евро за публичное одобрение агрессивной войны в Украине.

Кроме того, против нее открыто как минимум еще одно уголовное дело - о нарушении санкций ЕС против России. Колбасникову подозревают в том, что она собирала в Германии наличные, радиотехнику и военные товары, после чего вместе с гражданским мужем незаконно передавала их армии РФ в Донбассе.