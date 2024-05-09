"Бессмертный полк" в Кельне - и кто ему противостоял

В четверг, 9 мая, на набережной Рейна в центре Кельна собралось несколько сотен человек. Повсюду - российские и советские флаги. Некоторые из присутствующих были одеты в гимнастерки, у многих на головах пилотки. Это - участники акции "Бессмертный полк", которую организовала прокремлевская активистка Елена Колбасникова.

Пророссийская акция на фоне войны в Украине

На вопрос, считает ли она уместной проведение акции, учитывая, что прямо сейчас Россия ведет войну в Украине, Колбасникова уклончиво отвечает, что "политическая ситуация в данный момент в мире ни коим образом не имеет права накладывать свой отпечаток на победу в 45-м году над фашизмом советскими людьми". "И мы это всегда будем помнить", - добавляет она.

На мероприятии можно заметить только флаги СССР и российский триколор, которые, в отличие от Берлина, в Кельне не запрещали. Накануне 8 мая Колбасникова проводила акцию у советского мемориала в берлинском Тиргартене и потребовала у полиции "убрать" активиста, который подошел к участникам с украинским флагом.

Колбасникова - лицо пророссийских акций в Германии, немецкие СМИ нередко называют ее "фанаткой Путина". В прошлом году ее оштрафовали за одобрение агрессивной войны в Украине. Кроме того, против нее открыто, как минимум, еще одно уголовное дело в Германии - о нарушении санкций ЕС против России. Елену Колбасникову подозревают в том, что она собирала в Германии помощь и передавала ее армии РФ в Донбассе. Если ее вина будет доказана, ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

Антикремлевские активисты: "Победа против победобесия"

От набережной Рейна колонна участников в сопровождении полицейских двинулась к центру Кельна. Там было запланировано сразу две контрдемонстрации. Подобные "встречи" происходят уже третий год - с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако на этот раз митинги разминулись по времени: "Бессмертный полк" под песню Шамана "Я русский" проследовал мимо площади Хоймаркт, когда антикремлевские активисты только начали собираться. Десяток человек пытались скандировать "Нет войне", однако их заглушал хор голосов "Россия! Россия! Россия!"

Антикремлевские активисты протестуют против шествия Фото: DW

Чуть позже на площадь пришло больше активистов, однако по количеству участников акция все равно не дотягивала до "Бессмертного полка". "Одна из причин - народ расслабляется", - считает председатель организации Freies Russland NRW ("Свободная Россия в Северном Рейне - Вестфалии") Юрий Никитин. Он уже третий раз на 9 мая организовывает акцию против "путинистов с милитаристскими лозунгами". "Мы считаем очень важным, чтобы память о миллионных жертвах Второй мировой войны немножко была отделена от всего этого победобесия, которое мы наблюдаем в России и частично, к сожалению, здесь в Германии", - подчеркивает он.

По словам Никитина, Колбасникова манипулирует памятью о Второй мировой войне. "В памяти большинства людей с советским бэкграундом 9 мая - это святое, а то что они это святое полностью инструментализировали, конечно, никто не задумывается", - отмечает председатель Freies Russland NRW.

Немецкие антифашисты против Колбасниковой

Помимо российских активистов контрдемонстрацию против шествия Колбасниковой провели и немецкие антифашисты. Акцию организовали несколько кельнских организаций, в том числе "Klare Kante" ("Четкая граница") и Omas gegen Rechts ("Бабушки против правых"). На нее вышли по большей части немцы - с флагами Украины и Израиля.

"Наследие коалиции, сражавшейся против национал-социализма, превращают в фашистскую реликвию", - заявили организаторы. Как и в предыдущий раз, участники обеих акций обменялись взаимными оскорблениями. А потом антифашисты включили цирковую музыку, под которую "Бессмертный полк" удалился в сторону набережной, откуда начинал свое шествие.