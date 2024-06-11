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Столтенберг заверил "Бухарестскую девятку" в поддержке

Евгений Жуков
12 июня 2024 г.

"У НАТО есть силы, ресурсы, возможности и политическая воля, чтобы защитить каждого союзника", - заявил генсек альянса на саммите "Бухарестской девятки" в Риге.

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Участники встречи "Бухарестской девятки" в Риге
Участники встречи "Бухарестской девятки" в РигеФото: Alexander Welscher/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал странам восточного фланга альянса поддержку на фоне российского вторжения в Украину. "У НАТО есть силы, ресурсы, возможности и политическая воля, чтобы защитить каждого союзника", - заявил он во вторник, 11 июня, в Риге, где принял участие в саммите девяти восточноевропейских стран НАТО ("Бухарестской девятки", B9).

Встреча, в которой также участвовали лидеры новых членов Североатлантического альянса - премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Финляндии Александер Стубб, послужила подготовкой к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. "Мы договорились, что ожидаем от саммита в Вашингтоне дальнейшего укрепления потенциала НАТО в области сдерживания и обороны", - заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он указал, что в ходе консультаций также обсуждалась дальнейшая долгосрочная поддержка Украины.

По словам польского президента Анджея Дуды, восточный фланг НАТО сегодня находится в особой ситуации, поскольку этот регион является бастионом и рубежом обороны от возможной агрессии против стран альянса, но в то же время он подвергается и наибольшей опасности.

Государства "Бухарестской девятки", расположенные на восточном фланге НАТО и, по выражению Столтенберга, находящиеся на "линии фронта", относятся к наиболее ярым сторонникам Украины. Исключение составляет Венгрия, которая продолжает поддерживать тесные контакты с Москвой. На встрече в Риге Венгрия и Словакия были представлены на уровне послов, а не глав государств или правительств, как другие страны.

Группа B9 была создана по инициативе Польши и Румынии после российской аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году. В нее входят Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и три балтийских государства - Латвия, Литва и Эстония.

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