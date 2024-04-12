Саммит "Триморья" - клуб поддержки восточного фланга НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите объединения "Инициатива трех морей", Вильнюс, 11 апреля 2024 года Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

"Я верю, Владимир, что (на будущий саммит. - Ред.) вы сможете прибыть в костюме как президент страны, которая больше не находится в состоянии войны, как президент страны, которая вернулась к стабильности и которая вернула мир и спокойствие". Слова президента Польши Анджея Дуды , адресованные Владимиру Зеленскому и относившиеся к стилю одежды "милитари", которую носит президент Украины с начала полномасштабной российской агрессии против его страны, звучали тепло и искренне. Но решения, принятые 11 апреля на саммите объединения "Инициатива трех морей" ("Триморье") в Вильнюсе, где эти слова прозвучали, пока не позволяют надеяться на такой исход в ближайшее время.

ПВО для Киева в приоритете

Выступая на встрече, в очередной раз собравшей глав государств и правительств 13 государств, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, президент Украины призвал срочно поставить его стране системы ПВО для защиты от российских авианалетов и ракетных обстрелов. Однако возможности участников "Инициативы трех морей" ограничены. Анджей Дуда сказал, что у Польши нет комплексов ПВО "Пэтриот", о которых буквально молит Киев. Дуда предложил Зеленскому передать Украине старые советские модели комплексов противовоздушной обороны. Они есть на складах польских вооруженных сил. Это лучше, чем ничего, но явно недостаточно для отражения российских атак.

Константин Эггерт

В Вильнюсе Зеленский подписал соглашение с Латвией, еще одной страной, присоединившейся к прошлогодней декларации G7 о поддержке Украины. Латвия обязалась оказывать Киеву поддержку в размере 0,25% своего ВВП. Средства пойдут на киберзащиту, разминирование, технологии, связанные с дронами, и проекты, направленные на интеграцию Украины в НАТО и ЕС.

На саммите Зеленский также предпринял новую попытку наладить диалог с Венгрией - вероятно, самой скептически, если не сказать антиукраински настроенной страной НАТО и ЕС. Он встретился в Вильнюсе с новым президентом страны Тамашем Шуйоком и пригласил его на саммит мира, который должен пройти в июне в Швейцарии.

В принципе, это максимум того, что Зеленский мог сделать на саммите - хотя сам по себе формат "Триморья" для Киева очень удобен и перспективен.

В июне 2022 года, в разгар полномасштабного российского вторжения, будущее Украины многим на Западе казалось, мягко говоря, туманным. Именно в июне того года "Инициатива", исходно объединившая 12 государств, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, пригласила Украину стать партнером. С тех пор к "Инициативе" присоединились Греция (участник) и Молдова (партнер-участник).

Большинство стран-участниц объединения имеют опыт советской оккупации. Опять же в большинстве их и политический класс, и граждане считают соседство с путинской Россией угрозой, а сохранение теснейшей связи с США и американского военного присутствия в Европе непременной гарантией безопасности всего континента. Это совпадает с позицией Украины. Вдобавок, Европейская комиссия, США, Германия (а после вильнюсского саммита и Япония) - партнеры "Инициативы".

"Триморье": поддержка Молдовы и заслон Китаю

Формально "Триморье" - объединение, занимающееся транспортным, инфраструктурным и энергетическим развитием стран-участниц. Реально - это, в сущности, экономический клуб поддержки восточного фланга НАТО. Суть большинства проектов "Инициативы" - в максимальной изоляции и независимости от России. После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину многие из них приобретают военное значение. Например, затянувшийся на годы проект скоростной железнодорожной магистрали Таллинн-Варшава Rail Baltica, призванный навсегда покончить с советским железнодорожным наследием в Балтии, буквально "ожил" после того, как стал одним из приоритетов "Инициативы трех морей". По магистрали в будущем будут снабжаться базы союзников по НАТО в балтийском регионе, включая бригаду бундесвера в Литве.

Воюющая Украина и находящаяся под постоянной угрозой российского вмешательства Молдова в обозримом будущем будут фокусировать внимание участников объединения на Черном море. Это совпадает с повышенным интересом НАТО к региону. И это Киев вполне мог бы использовать для реализации своих интересов. В сущности, суверенитет Молдовы сегодня могут гарантировать только две соседние страны - Украина и Румыния. Вполне понятно нежелание румынского руководства идти на конфликт с Москвой: в Бухаресте боятся, что он может привести к конфронтации России и НАТО. Однако для Украины создание российского плацдарма в Гагаузии, например, будет означать прямую угрозу Одессе. В этом смысле, максимальное политическое содействие Молдове, в том числе, через структуры "Инициативы трех морей" (представители Кишинева в Вильнюсе впервые предложили три проекта в сфере энергетики) - в национальных интересах Украины. Президент Молдовы Майя Санду это понимает. Ее не было в Вильнюсе, но она призвала Запад поставить Украине "большое количество" систем ПВО.

Присоединение к "Инициативе" Японии также выгодно Киеву. В Токио, как и в Германии, после февраля 2022 года случился свой "исторический поворот". Там окончательно поняли, что пока у власти в Москве Путин, о разрешении территориального спора по поводу Курил можно забыть.

Да и стратегическое партнерство России и Пекина прямо угрожает безопасности Японии. Сегодня Токио - наряду с ЕС и США - один из главных союзников Украины. И для американцев, и для японцев "Триморье" – потенциальный заслон распространению в Европе китайского проекта "Один пояс, один путь". Это то, что может привлечь к "Инициативе" еще большее внимание Вашингтона, особенно если в Белый дом в 2025 году вернется Дональд Трамп, настроенный на противостояние с Пекином.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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