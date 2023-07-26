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НАТО усиливает разведку в Черном море и помощь Украине

Ксения Польская Брюссель
17 мин. назад

Россия создает риски для стабильности Черноморского региона, поэтому НАТО усиливает наблюдение за ним. Генсек альянса также пообещал усиление поддержки Киеву в свете новой эскалации конфликта.

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Учения НАТО в Черном море (фото из архива)
Учения НАТО в Черном море (фото из архива)Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

НАТО и ее союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью патрульных самолетов и беспилотников, а также обещают больше поддержки Украине. Об этом Североатлантический альянс заявил в среду, 26 июля, после второго заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе. "Действия России создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, имеющего стратегическое значение для НАТО", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, возложив на Москву полную ответственность за эскалацию в Черном море. "Союзники усиливают поддержку Украины и повышают бдительность", - отметил он.

Новая зона предупреждения России в Черном море в границах исключительной экономической зоны Болгарии создала дополнительные риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства, указывается в пресс-релизе НАТО.

Кроме того, Киев и его союзники решительно осудили решение РФ выйти из "зерновой сделки" и ее намерение остановить сельскохозяйственный экспорт из Украины, "от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире". "Россия должна прекратить использовать голод в качестве оружия и угрожать самым уязвимым людям мира продовольственной нестабильностью", - подчеркнул Столтенберг.

НАТО также осудила российские ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в том числе атаку беспилотников по зернохранилищу в украинском порту Рени на Дунае, недалеко от румынской границы, назвав ее циничной. "Россия продолжает проявлять полное неуважение к международному праву и к людям во всем мире, зависящим от украинского зерна. Россия угрожает гражданским судам, терроризирует мирные города и уничтожает часть мирового культурного наследия своими жестокими ударами, - заявил возглавивший Совет НАТО-Украина заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ. - НАТО едина. Мы солидарны с нашими черноморскими союзниками и будем защищать друг друга и поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Члены Североатлантического альянса приветствовали продолжающиеся усилия Турции по восстановлению "зерновой сделки", а также действия Евросоюза и ООН, направленные на продолжение экспорта украинского зерна. Союзники также дали понять, что и впредь будут предоставлять Украине масштабную военную, экономическую и гуманитарную помощь.

С 2022 года в ответ на агрессивную войну России против Украины НАТО значительно расширила свое присутствие в Черноморском регионе, в том числе двумя новыми многонациональными боевыми группами в Болгарии и Румынии.

Второе заседание Совета НАТО-Украина созвали по просьбе президента Украины Владимира Зеленского после одностороннего прекращения Россией Черноморской зерновой инициативы. К представителям стран альянса и приглашенной Швеции в формате видеоконференции присоединились вице-премьер Украины Александр Кубраков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Совет НАТО-Украина был создан на саммите альянса в Вильнюсе ранее в июле.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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