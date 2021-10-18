США предупредили об угрозе Черноморскому региону из-за России

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Тбилиси в понедельник, 18 октября, заявил, что Вашингтон осуждает оккупацию Россией территорий Грузии, а также действия Москвы в Черноморском регионе. "Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее (России) попытки с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем", - сказал Остин на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам Остина, которого цитирует пресс-служба главы грузинского правительства, Черноморский регион является значимым, поэтому "его безопасность и стабильность крайне важны". Гарибашвили в ответ заверил Пентагон, что у США есть надежный партнер в регионе в лице Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороноспособности и безопасности Грузии. "Мы продолжаем борьбу с терроризмом и организованной преступностью на основе стратегического партнерства. Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности, евроатлантические стремления Грузии и вопросы безопасности Черного моря", - написал Гарибашвили в Twitter.

США и Грузия заключили партнерство в сфере обороны

Глава американского оборонного ведомства в понедельник прибыл в Грузию с краткосрочным визитом. Он подписал с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе меморандум, направленный на усиление обороноспособности Грузии, пишет "Интерфакс".

"Поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии тверда и неизменна. Подписанный меморандум еще раз свидетельствует об углубленном сотрудничестве между двумя странами в оборонной и других сферах, поможет укреплению грузинских вооруженных сил", - сказал Остин на брифинге.

После Грузии Остин посетит Украину, Румынию и Бельгию. В Брюсселе шеф Пентагона проведет встречу с министрами оборонных ведомств стран НАТО. По данным Пентагона, как ожидается, на этой встрече обсудят Россию, а также проблемы отношений с Китаем.

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