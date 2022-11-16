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Йенс Столтенберг (фото из архива)Фото: Valeria Mongelli/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance
ПолитикаГлобальные темы

Столтенберг: Взрыв в Польше, вероятно, не был атакой РФ

Екатерина Венкина
29 мин. назад

Взрыв в Польше, в результате которого погибли два человека, по всей вероятности, не был атакой со стороны РФ, заявил Йенс Столтенберг по итогам заседания постпредов НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что взрыв в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной, в результате которого погибли два человека, по всей вероятности, не был атакой со стороны России. Соответствующее заявление Столтенберг сделал в среду, 16 ноября, по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.

По словам генсека, вероятно, взрыв был вызван ракетой противовоздушной обороны Украины (ПВО), которая сбилась с курса. "Расследование инцидента продолжается, и мы должны дождаться итогов. Но у нас нет никаких признаков того, что это было результатом преднамеренной атаки", - сказал Столтенберг журналистам. У НАТО нет "никаких свидетельств того, что Россия" готовится к действиям против какой-либо из 30 стран альянса, подчеркнул он.

"Инцидент произошел вследствие войны РФ против Украины"

В то же время Столтенберг отметил, что инцидент произошел вследствие войны РФ против Украины. "Это - не вина Украины, Россия несет окончательную ответственность", - отметил он.

Генсек добавил, что в НАТО готовы в любой момент перебросить дополнительные силы противовоздушной обороны на восток, включая Польшу. По словам главы альянса, соответствующие системы могут быть воздушного и морского базирования.

Североатлантический альянс не является частью конфликта в Украине, отметил Столтенберг. "НАТО и союзники оказывают поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону… Наш главный приоритет - предоставить Украине еще больше систем ПВО", - указал он.

Польша: Ничто не говорит об умышленном нападении

Варшава склонна полагать, что взрыв в Пшеводуве был вызван падением украинской ракеты. "Ничто не говорит о том, что это было умышленное нападение на Польшу", - заявил президент страны Анджей Дуда. "Вероятнее всего, это была ракета российского производства типа С-300", - добавил Дуда. "Многое указывает на то, что это была ракета противовоздушной обороны Украины, которая, к сожалению, упала на польской территории", - отметил он.

Макрон призвал к осторожности в оценках

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к осторожности в оценках инцидента и заявил, что еще слишком рано, чтобы понять, что произошло. Выступая на пресс-конференции в Индонезии, где проходил саммит G-20, французский лидер отметил, что "сейчас проводится анализ".

"Проделана предварительная работа, результатами которой поделились США, и мы должны оставаться осторожными", - указал Макрон. По его словам, он находится в контакте с польскими властями и разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить солидарность после серии массированных российских ударов, нанесенных по Украине 15 ноября.

Взрыв в Польше, унесший жизни двух человек, произошел 15 ноября. Президент США Джо Байден позднее сообщил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв был вызван ракетой ПВО Украины, передало агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе.

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