Столтенберг: Грузия - один из ближайших партнеров НАТО

В ходе визита в Тбилиси глава НАТО призвал Грузию продолжить демократические реформы. Он подтвердил готовность альянса принять эту страну в качестве члена после выполнения всех условий.

Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, организация поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны, заявил в ходе визита в Тбилиси генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в понедельник, 18 марта, он подтвердил обещание НАТО принять эту страну в качестве полноправного члена, как только она будет соответствовать требуемым критериям.

"НАТО поддерживает вас на пути к более сильной демократии и полной евроатлантической интеграции, включая принятое в 2008 году в Бухаресте решение о том, что Грузия станет членом альянса", - указал Столтенберг. По его словам, в ходе переговоров с Кобахидзе обсуждались пути углубления сотрудничества. "Мы обсудили ряд конкретных программ, направленных на наше сближение, в том числе в сферах управления кризисами, обеспечения кибербезопасности и развития военной инженерии", - заявил он. В частности, по его словам, в Батуми недавно состоялся обмен опыта с турецкими ВМС.

Столтенберг призвал Грузию усилить демократические реформы

Глава Североатлантического альянса также призвал Тбилиси консолидировать усилия по проведению демократических реформ, в частности, в сфере избирательного права. "Важно, чтобы Грузия продолжала проводить внутренние реформы, укреплять демократические ценности и верховенство закона, в том числе посредством свободных и справедливых парламентских выборов в октябре этого года", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, необходимые для вступления ЕС реформы входят и в условия вступления Грузии в НАТО, но такие реформы важны и для самой Грузии. "Статус кандидата, предоставленный ЕС Грузии, - большая возможность для укрепления стабильности и повышения уровня благосостояния", - указал он. Одновременно Столтенберг отметил, что "Грузия сталкивается со сложными проблемами в сфере безопасности" на фоне"имперских амбиций" России.

Кобахидзе: Грузия участвует в операциях под эгидой НАТО

В свою очередь Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия в последние годы активно участвовала в операциях под эгидой НАТО и вносила свой вклад в укреплении глобальной безопасности. "Со своей стороны НАТО выполняла и выполняет важную роль в развитии оборонных возможностей Грузии", - добавил он.

Столтенберг также встретился в Тбилиси с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте лидеры стран НАТО предоставили Грузии перспективу интеграции, при этом не намечая конкретного пути вступления этой страны в альянс. Присоединение страны к НАТО и ЕС поддерживают 80 процентов граждан Грузии, отмечает AFP.

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