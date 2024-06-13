Столтенберг: Члены НАТО должны пресекать действия шпионов РФ

Правительства стран, входящих в альянс, намерены принять более жесткие меры против российских шпионов. Это станет ответом на враждебную деятельность Москвы, включающую в себя диверсии и кибератаки, заявил генсек НАТО.

Государства-члены НАТО намерены принять более жесткие меры против российских шпионов по всему альянсу в ответ на кампанию враждебной деятельности Москвы, которая включает в себя акты диверсий и кибератаки, сказал в четверг, 13 июня, глава НАТО Йенс Столтенберг. "Мы столкнулись с несколькими случаями диверсий, попыток поджога, кибератак, дезинформации (со стороны России - Ред.)", - сказал он журналистам, добавив, что министры обороны стран Североатлантического альянса "рассмотрят российскую кампанию враждебной деятельности против союзников НАТО" уже сегодня в Брюсселе.

Кроме того, по словам генерального секретаря, министры также обсудят варианты ответных действий НАТО, включая защиту критически важной морской и кибернетической инфраструктуры, а также "ужесточение ограничений на работу сотрудников российской разведки во всем альянсе", приводит слова Столтенберга агентство Reuters.

В Дании задержана подозреваемая в шпионаже в пользу России

Датская разведка (PET) сообщила 11 июня о задержании подозреваемой в шпионаже в пользу России женщины. В заявлении PET говорится, что задержанная могла "предоставлять иностранной разведывательной службе возможности действовать в Дании".

Подозреваемую планируют освободить после допроса. При этом дело "все еще расследуется", и дальнейших комментариев PET дать пока не может. В ведомстве, тем не менее, уточнили, что задержание не связано с недавними выборами в Европарламент, но имеет отношение к сообщениям в СМИ о российском суверенном фонде.

Агентство AFP отмечает, что датский общественный вещатель DR и другие европейские СМИ недавно публиковали информацию о российском фонде "Правфонд", который действует на территории 48 стран мира и помогает Кремлю финансировать свои проекты за рубежом. Согласно утечкам документов, на которые ссылается DR, "Правфонд" подозревается в финансировании дезинформационных проектов.

Борьба с российскими шпионами в ЕС

Как заявлял в интервью DW в конце апреля глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), Россия "постоянно" проводит шпионскую и диверсионную деятельность в ущерб интересам ФРГ. Хальденванг уточнил, что подобную деятельность осуществляют не только собственные агенты РФ, но и люди, которые "работают под прикрытием и приезжают в Германию как бизнесмены, журналисты или ученые, но на самом деле занимаются шпионажем в пользу России".

Позднее газета Financial Times (FT) со ссылкой на слова неназванных представителей трех европейских спецслужб сообщала, что разведки ЕС предупредили свои правительства об угрозе диверсий и терактов, планируемых Россией. Появляются все новые свидетельства растущей активности российских спецслужб в этом направлении, утверждает FT на основании экспертных оценок из ряда европейских стран.