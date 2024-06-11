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В Дании задержана подозреваемая в шпионаже в пользу России

Алексей Волошинов
11 июня 2024 г.

По сообщениям СМИ, задержанная по подозрению в шпионаже была широко известна в российской диаспоре в Дании.

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Одна из центральных площадей Копенгагена
Одна из центральных площадей КопенгагенаФото: Jochen Tack/picture alliance

Датская разведка (PET) сообщила во вторник, 11 июня о задержании подозреваемой в шпионаже в пользу России женщины. В заявлении PET говорится, что задержанная могла "предоставлять иностранной разведывательной службе возможности действовать в Дании".

Подозреваемую планируют освободить после допроса. При этом дело "все еще расследуется", и дальнейших комментариев PET дать пока не может. В ведомстве, тем не менее, уточнили, что задержание не связано с недавними выборами в Европарламент, но имеет отношение к сообщениям в СМИ о российском суверенном фонде.

Агентство AFP отмечает, что датский общественный вещатель DR и другие европейские СМИ недавно публиковали информацию о российском фонде "Правфонд", который действует на территории 48 стран мира и помогает Кремлю финансировать свои проекты за рубежом. Согласно утечкам документов, на которые ссылается DR, "Правфонд" подозревается в финансировании дезинформационных проектов.

Борьба с российскими шпионами в ЕС

Как заявлял в интервью DW в конце апреля глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), Россия "постоянно" проводит шпионскую и диверсионную деятельность в ущерб интересам ФРГ. Хальденванг уточнил, что подобную деятельность осуществляют не только собственные агенты России, но и люди, которые "работают под прикрытием и приезжают в Германию как бизнесмены, журналисты или ученые, но на самом деле занимаются шпионажем в пользу России".

Позднее газета Financial Times (FT) со ссылкой на слова неназванных представителей трех европейских спецслужб сообщала, что разведки ЕС предупредили свои правительства об угрозе диверсий и терактов, планируемых Россией. Появляются все новые свидетельства растущей активности российских спецслужб в этом направлении, утверждает Financial Times на основании экспертных оценок из ряда европейских стран.

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