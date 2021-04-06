Столтенберг: Россия пытается возродить свою сферу влияния

Россия не имеет права вмешиваться в процесс движения Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, обвинив при этом Москву в попытках возродить сферу своего влияния. Свое заявление он сделал во вторник, 13 апреля, во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент DW.
"Когда Украина будет готова к членству в НАТО - это будут решать 30 государств - членов НАТО. Никто другой не имеет ни малейшего права пытаться вмешаться в этот процесс, - подчеркнул генсек альянса. - Это суверенное право каждого государства, такого как Украина, подать заявку на вступление. И это право 30 государств - членов НАТО - решать, когда предлагать членство".
Заседание комиссии НАТО-Украина было созвано по просьбе Киева, чтобы обсудить наращивание Россией своих войск у украинских границ, а также эскалацию в Донбассе. Комментируя действия Москвы, Столтенберг добавил: "Россия сейчас пытается возродить сферу влияния, когда она пытается решать, что ее соседи могут делать. Это тот мир, который мы стараемся оставить позади, где большие государства решали, что малые соседи могли делать".
Генсек НАТО высказал обеспокоенность по поводу увеличения количества российских войск у границ Украины. "Значительное наращивание российских войск неоправданно, его не объяснили, оно глубоко беспокоит нас. Россия должна прекратить это наращивание войск в Украине и вокруг нее, прекратить провокации и совершить деэскалацию немедленно", - отметил Столтенберг.
Кулеба: Украина не хочет войны
В свою очередь, Дмитрий Кулеба заверил, что Украина "не хочет войны". "Мы не планируем никакого наступления или эскалации. Украина преданна дипломатическому и политическому пути урегулирования конфликта", - добавил глава украинского МИД.
Он уверен, что России не удастся застать Украину и Запад врасплох, как это случилось в 2014 году. "Если Россия пойдет на безрассудные действия или начнет новую спираль насилия, это обойдется ей дорого во всех смыслах этого слова", - отметил Кулеба.
Ни он, ни Столтенберг не сообщили о каких-либо новых мерах поддержки Украины со стороны НАТО. В то же время украинский министр среди практических мер, которые бы могли сдержать Россию, назвал новый раунд санкций в отношении Москвы и прямую поддержку украинской обороны.
Смотрите также:
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Проверка систем вооружения
Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Запад выражает поддержку Украине
Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Войска подтягивают к Донбассу
В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Американские эсминцы уже в Черном море
США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Война, которая длится уже семь лет
Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Разбомблены и разрушены
Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Столкновения и погибшие несмотря на перемирие
Всего же с 2014 года в результате боев разной степени интенсивности в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять солдат украинских войск и пятилетний мальчик на территории "ДНР".
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Зеленский вручил награды украинским солдатам
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Украина - родина для многих русских
По международному праву, подконтрольная сепаратистам часть Донбасса является территорией Украины, но на ней живут, по разным данным, от 400 до 600 тыс человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.
Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс