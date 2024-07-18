Столтенберг призвал США не ослаблять поддержку Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал США как члена Североатлантического альянса не ослаблять уровень поддержки Украины, защищающейся от российской агрессии, и после президентских выборов в ноябре текущего года. "Исключительно важно", чтобы Вашингтон продолжил поддерживать Украину, заявил Столтенберг в четверг, 18 июля, на полях саммита Европейского политического сообщества в британском Вудстоке.

Перспектива сокращения поддержки Украины при победе Трампа

После того как кандидат Республиканской партии Дональд Трамп представил сенатора из Огайо Джеймса Дэвида Вэнса как своего кандидата на пост вице-президента США, многие наблюдатели высказали опасения, что в случае победы Трампа на выборах уровень военной и финансовой поддержки Украины со стороны США может значительно сократиться.

"Вице Трампа Вэнс представляет в войне в Украине позиции Путина", - написала немецкая газета Frankfurter Rundschau , подразумевая, что сенатор выступает за заморозку линии фронта на существующих границах, при которых за Россией остается ряд украинских территорий.

Как заявил Йенс Столтенберг 18 июля, поддержка Украины должна осуществляться "совместными усилиями Северной Америки и Европы". При этом США, по оценке генсека НАТО, являются "с отрывом" самым тесным союзником Киева.

По словам Столтенберга, поддержка Украины отвечает интересам США. Если президент России Владимир Путин "победит в Украине, это не только будет трагедией для украинцев, но и сделает мир еще более опасным и уязвимым", аргументировал Столтенберг. "Если мы действительно хотим договориться о решении, при котором Украина будет суверенным, независимым государством, то путь к этому лежит через оказание Украине большей поддержки", - резюмировал он.