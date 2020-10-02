Статья Явлинского о Навальном: "яблочная атака" Кремля?

Григорий Явлинский обвинил Алексея Навального в национализме, популизме и вождизме. Сергей Елкин о том, как основатель партии "Яблоко" стал орудием в руках президента Путина.
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Решение штаба Алексея Навального приостановить уличную активность повлекло за собой обвинения в "сливе протеста". Но эти обвинения несостоятельны, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Два комитета Европарламента провели слушания о правах человека в России. Евродепутаты осудили арест Навального и репрессии против протестующих, и предложили ЕС перейти от слов к делу.