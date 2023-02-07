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Готторп
Участники научной группы в археологической лаборатории в замке Готторф - Биргит Шаф (Birgit Schaaf), Коринна Майер (Corinna Mayer) и Йорг Новотны (Jörg Nowotny)Фото: picture alliance/dpa
ИсторияГермания

Старейшая могила Северной Германии - о чем уже знают ученые

Максим Нелюбин
17 мин. назад

Немецкие археологи приступили к изучению человеческих останков, возраст которых оценивается в 10,5 тысячи лет.

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Немецкие археологи приступили к подробному изучению самого старого человеческого захоронения, найденного до сих пор на территории Северной Германии. Захоронение было обнаружено в октябре прошлого года во время раскопок на болоте Дуфензер Мор (Duvenseer Moor) в земле Шлезвиг-Гольштейн. Как сообщает информационное агентство dpa, возраст костей из этой кремационной могилы оценивается в 10 500 лет.

Готторп
Человеческие кости из захоронения в лаборатории замка ГотторфФото: picture alliance/dpa
Готторп
Руководитель группы археологов Харальд Любке (Harald Lübke) в исследовательской лабораторииФото: picture alliance/dpa

Человеческие останки времен каменного века были извлечены из болота вместе с торфом и доставлены в специальную лабораторию Земельного музея археологии в замке Готторф (Museum für Archäologie Schloss Gottorf). С помощью радиоуглеродного датирования ученые надеются в идеальном случае определить возраст захоронения с точностью до +/- тридцати лет, для чего уже взяты необходимые образцы. Эти результаты будут известны в ближайшее время, однако руководитель группы археологов Харальд Любке (Harald Lübke) не сомневается в уникальности этой находки. Кости мужчины или женщины лишь частично были подвергнуты воздействию огня и не обуглились до конца, что также дает надежду получить древнюю ДНК для дальнейших исследований и сравнений.

Захоронения каменного века в северной части Германии и Европы

По данным немецких историков, к северу от Среднегерманской возвышенности до сих пор было найдено лишь одно сравнимое по возрасту захоронение эпохи раннего мезолита - в Дании на полуострове Ютландия. Другие известные ученым человеческие останки каменного века в этой части Европы относятся к позднему мезолиту. В северной части Германии такие находки были сделаны ранее в землях Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург.

Болото Дуфензер Мор
Болото Дуфензер Мор в земле Шлезвиг-ГольштейнФото: F. Hecker/picture alliance
Болото Дуфензер Мор
Харальд Любке осенью 2022 года показывает журналистам фрагмент бедренной кости, найденный на месте раскопокФото: picture alliance/dpa
Болото Дуфензер Мор
Место захоронения на болоте Дуфензер МорФото: picture alliance/dpa
Болото Дуфензер Мор
Находки из камня на месте раскопок Фото: picture alliance/dpa
Болото Дуфензер Мор
Археологические работы в октябре 2022 года Фото: picture alliance/dpa

Болото Дуфензер Мор давно привлекает внимание археологов. Первые раскопки были проведены в этом месте около 100 лет назад, в результате чего были обнаружены следы стоянок людей, существовавших здесь в период между 9600 и 6200 годами до нашей эры. На месте нынешнего болота тогда находилось обширное озеро с островами. В результате климатических изменений и деятельности человека озеро постепенно превратилось в болотистую местность.

Кремационные могилы были достаточно широко распространенным способом погребения среди охотников, собирателей и рыболовов каменного века. Захоронение, обнаруженное в октябре 2022 года, располагалось недалеко от берега озера. Всего за историю раскопок в этих местах было сделано около двух десятков археологических находок, относящихся к мезолиту и неолиту, то есть среднему каменному и новокаменному веку.

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