Ритуальный колодец бронзового века - находка в Германии

Колодец, выкопанный около 3000 лет назад, был найден в Баварии. На дне находились многочисленные предметы из бронзы и керамики.

В Германии во время раскопок на месте будущей строительной площадки в баварском городе Гермеринг обнаружен хорошо сохранившийся колодец бронзового века, возраст которого оценивается примерно в три тысячи лет. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщило Земельное ведомство по охране памятников Баварии. Найденные на дне предметы позволяют предположить, что колодец использовался в ритуальных целях для проведения культовых обрядов.

Как считают археологи, колодец был выкопан во время длительной засухи при очень низком уровне грунтовых вод, о чем свидетельствует пятиметровая глубина. Она значительно превышает глубину нескольких десятков других колодцев периода от бронзового века до Раннего Средневековья, остатки которых также были найдены во время раскопок. Все они в разные времена служили для снабжения здешнего поселения водой.

Дары для богов

В колодце находилось более двадцати булавок из бронзы для одежды и свыше семидесяти глиняных изделий, практически без повреждений. Вероятно, эти предметы были аккуратно опущены в колодец во время обрядов, проводившихся в надежде на прекращение засухи и хороший урожай. Археологи особенно отмечают высокое качество керамических ваз, чашек и горшков, изготовленных не для повседневного пользования. Такие ценные предметы часто клали в могилы в качестве погребальных даров. В данном случае они, предположительно, были дарами для богов.

Как сообщает информационное агентство dpa, находки будут исследованы специалистами Земельного ведомства по охране памятников, после чего их передадут в Городской музей Гермеринга. Посетители смогут увидеть эти новые экспонаты примерно через год.

"Колодцы до сих пор не потеряли своего магического притяжения для многих людей - именно поэтому в них продолжают бросать монетки в надежде на осуществление желаний", - подчеркнул руководитель ведомства Матиас Пфайль (Mathias Pfeil).

Смотрите также:



