Штайнмайер утвердил перестановки в кабмине ФРГ

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в четверг, 7 ноября, вручил свидетельства об увольнении экс-главе Минфина Кристиану Линднеру (Christian Lindner), бывшему министру юстиции Марко Бушману (Marco Buschmann) и министру образования Беттине Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), (все - Свободная демократическая партия, СвДП).

По предложению канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) президент назначил новым министром финансов социал-демократа Йорга Кукиса (Jörg Kukies) - советника главы кабмина. В тот же день он был приведен к присяге в бундестаге.

По словам Штайнмайера, Кукис вступает в должность "в сложное время, когда перед нами стоят большие задачи". Президент пожелал ему "крепких нервов и успехов в интересах нашей страны".

Министр транспорта ФРГ выйдет из рядов СвДП

Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) выйдет из рядов СвДП и возглавит в правительстве меньшинства Минюст, а министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) - министерство образования Германии. Таким образом Виссинг и Оздемир будут совмещать по две должности.

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) приветствовал решение Виссинга остаться на посту. "Меня впечатляет, что он ставит свое отношение к должности и внутреннюю позицию выше партии", - отметил Хабек.

Он подтвердил, что представители партии "Союз 90/"зеленые" продолжат работать в действующем правительстве.

Хабек не стал настаивать на скорейшем проведении новых выборов

Хабек не стал настаивать на скорейшем проведении новых выборов. По его словам, Шольц сам должен найти оптимальное время для голосования о вотуме доверия в бундестаге, которое откроет путь для парламентских выборов.

Ранее Штайнмайер призвал к здравому смыслу и ответственности в связи с развалом правившей в ФРГ "светофорной коалиции", состоявшей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых".