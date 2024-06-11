Штайнмайер: Мы останемся на стороне Украины

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Германии в вопросах обороны от российской агрессии. "Мы останемся на стороне Украины", - заявил он вечером во вторник, 11 июня, в Берлине на приеме для участников конференции по восстановлению Украины. По словам Штайнмайера, утром того же дня он провел беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал ему: "Мы будем поддерживать вас и вашу страну до тех пор, пока это будет необходимо! И мы также будем поддерживать вас в восстановлении!"

Глава германского государства указал на четыре аспекта возобновления нормальной жизни в Украине. Он уверен, что решающее значение будет иметь восстановление экономики, поэтому и сейчас, и в ближайшие годы стране необходимы "инвестиции в будущее".

Помимо этого, по мнению Штайнмайера, важны восстановление на социальном и на коммунальном уровне. "Из-за войны Украина потеряла почти целое поколение - молодое поколение. Однако будущее Украины зависит именно от этих молодых людей, хорошо образованных, мотивированных, имеющих идеи, решительность и энергию, - подчеркнул президент Германии. - Мы должны поддерживать их веру в будущее, а для этого нам нужны школы и детские сады, электричество и дороги, больницы и университеты. Короче говоря, без инфраструктуры нет будущего".

Четвертая тема, на которой остановился Франк-Вальтер Штайнмайер - европейское будущее Украины. "Я убежден: будущее Украины - в Европейском Союзе. Поэтому так важно, что Украина стала кандидатом на вступление и что переговоры могут начаться в ближайшее время. Я думаю, сейчас, в эти трудные времена именно это дает многим украинцам мужество и надежду".

Третья конференция по восстановлению Украины

На двухдневную конференцию по восстановлению Украины, проходящую 11-12 июня в Берлине, прибыл Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также еще около двух тысяч участников из 60 стран - политиков, представителей международных организаций, бизнеса, гражданского общества, муниципалитетов и регионов.

Проводя конференцию, организованную совместно с Украиной, правительство Германии намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Кроме того, речь идет и о вопросах чрезвычайной помощи из-за продолжающихся атак РФ.

По оценке Всемирного банка, ущерб Украине, нанесенный военной агрессией РФ, уже составляет не менее 486 млрд долларов. Аналогичные конференции прошли в 2022 году в швейцарском Лугано и в 2023-м - в Лондоне.