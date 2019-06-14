Прокуратура требует от футболиста Неймара отчитаться о грандиозной вечеринке на Новый год

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") бразилец Неймар да Силва Сантос Жуниор должен "незамедлительно" предстать перед прокуратурой штата Рио-де-Жанейро, чтобы ответить на вопросы в связи сообщениями о якобы планировавшейся им пятидневной новогодней вечеринке минимум на 150 гостей. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили представители надзорного органа, потребовавшие от игрока отчитаться о "количестве приглашенных, организации праздника и возможных мерах по охране здоровья".

Представители звезды бразильского футбола по связям с общественностью в свою очередь выступили с опровержением публикации, появившейся ранее в местной бразильской газете O Globo. По словам пресс-секретаря Дэй Креспо, игрок "в этом году не будет устраивать никаких вечеринок, пандемия - в разгаре, он проводит время с друзьями и семьей".

Сам 28-летний бразилец разместил в Instagram фото, на котором отметил, что находится с приятелем на яхте, неподалеку от пляжа Балнеариу-Камбориу (штат Санта-Катарина).

Между тем у Неймара в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро) есть роскошная резиденция, где, по сообщениям O Globo, и планировалась масштабная вечеринка на 150-500 гостей. После публикации агентство, которое, по данным издания, отвечало за организацию, сообщило, что мероприятие будет проходить с соблюдением строгих санитарных правил, устраивается частным лицом и получило все необходимые разрешения. Между тем O Globo 30 декабря передала, что первые гости уже начали прибывать. Для вечеринки якобы переоборудовали специально купленный неиспользуемый ангар, а у всех приглашенных потребовали сдать мобильные телефоны, чтобы предотвратить утечку фотографий в интернет.

В связи с публикацей на Неймара обрушилась волна критики

Как отмечает агентство AFP, само по себе подобное мероприятие не было бы незаконным, потому что вечеринки в частных резиденциях в этом штате не запрещены, а городской совет Мангаратибы уже заявил, что полномочий вмешаться в ситуацию у него нет.

В то же время возможные планы футболиста вызвали волну критики, потому что Бразилия - одна из самых пострадавших от пандемии стран. По данным международной группы волонтеров Worldometer, страна занимает третью строчку в мировой статистике с 7 619 970 инфицированными и 193 940 умершими.

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