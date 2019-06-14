Прокуратура требует от футболиста Неймара отчитаться о грандиозной вечеринке на Новый год

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") бразилец Неймар да Силва Сантос Жуниор должен "незамедлительно" предстать перед прокуратурой штата Рио-де-Жанейро, чтобы ответить на вопросы в связи сообщениями о якобы планировавшейся им пятидневной новогодней вечеринке минимум на 150 гостей. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили представители надзорного органа, потребовавшие от игрока отчитаться о "количестве приглашенных, организации праздника и возможных мерах по охране здоровья".
Представители звезды бразильского футбола по связям с общественностью в свою очередь выступили с опровержением публикации, появившейся ранее в местной бразильской газете O Globo. По словам пресс-секретаря Дэй Креспо, игрок "в этом году не будет устраивать никаких вечеринок, пандемия - в разгаре, он проводит время с друзьями и семьей".
Сам 28-летний бразилец разместил в Instagram фото, на котором отметил, что находится с приятелем на яхте, неподалеку от пляжа Балнеариу-Камбориу (штат Санта-Катарина).
Между тем у Неймара в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро) есть роскошная резиденция, где, по сообщениям O Globo, и планировалась масштабная вечеринка на 150-500 гостей. После публикации агентство, которое, по данным издания, отвечало за организацию, сообщило, что мероприятие будет проходить с соблюдением строгих санитарных правил, устраивается частным лицом и получило все необходимые разрешения. Между тем O Globo 30 декабря передала, что первые гости уже начали прибывать. Для вечеринки якобы переоборудовали специально купленный неиспользуемый ангар, а у всех приглашенных потребовали сдать мобильные телефоны, чтобы предотвратить утечку фотографий в интернет.
В связи с публикацей на Неймара обрушилась волна критики
Как отмечает агентство AFP, само по себе подобное мероприятие не было бы незаконным, потому что вечеринки в частных резиденциях в этом штате не запрещены, а городской совет Мангаратибы уже заявил, что полномочий вмешаться в ситуацию у него нет.
В то же время возможные планы футболиста вызвали волну критики, потому что Бразилия - одна из самых пострадавших от пандемии стран. По данным международной группы волонтеров Worldometer, страна занимает третью строчку в мировой статистике с 7 619 970 инфицированными и 193 940 умершими.
Смотрите также:
-
Немецкие новогодние традиции
Гадание при свечах
Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.
-
Немецкие новогодние традиции
Не копаться в грязном белье
Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.
-
Немецкие новогодние традиции
Своя "Ирония судьбы"
В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...
-
Немецкие новогодние традиции
Обращение канцлера
Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.
-
Немецкие новогодние традиции
Фейерверк
Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов. Правда, в этом году в некоторых районах городов любительские фейерверки запрещены - ради безопасности и экологии.
-
Немецкие новогодние традиции
Поцелуи под яркими вспышками
Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!
-
Немецкие новогодние традиции
Вино под огнем
Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!
-
Немецкие новогодние традиции
Вместо "Оливье"
Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!
-
Немецкие новогодние традиции
Приманка для удачи
На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.
-
Немецкие новогодние традиции
Со стола в кошелек
Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.
-
Немецкие новогодние традиции
С Новым годом!
Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!
Автор: Екатерина Крыжановская