США ожидают тесного сотрудничества с новым правительством ФРГ

После прошедших в Германии выборов в бундестаг в администрации США заверили, что продолжат тесное сотрудничество с будущим правительством ФРГ. Соединенные Штаты "надеются на продолжение прочного партнерства с Германией по многим ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявила представитель Госдепартамента США Джалина Портер в понедельник, 27 сентября.

Поскольку формирование коалиции в ФРГ может занять длительное время и Ангела Меркель (Angela Merkel) будет оставаться у власти вплоть до избрания нового канцлера, США в течение этого периода продолжат работу с представителями правительства Меркель "по ряду билатеральных тем и глобальных вызовов", отметили в Госдепе.

В администрации США заявили, что Вашингтон следит за развитием ситуации в Германии, однако не намерен вмешиваться в коалиционные переговоры. "Германия - наш ближайший и сильнейший союзник в Европе", - подчеркнули в Вашингтоне.

Федеральные выборы в бундестаг прокомментировали и в других странах. Так, госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон отметил, что Париж "заинтересован в том, чтобы в Германии у власти было сильное правительство". А представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают "на преемственность двусторонних отношений".

Выборы в Германии

Согласно официальным предварительным результатам, выборы в немецкий бундестаг выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов. Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента.

После выборов не намеренные объединяться СДПГ и ХДС/ХСС готовятся начать предварительные консультации с малыми партиями - "зелеными" и "Свободной демократической партией" (СвДП) для создания правительственной коалиции.

Кандидат в канцлеры от набравшей на выборах наибольшее число голосов СДПГ ОлафШольц (Olaf Scholz) расценил итоги голосования как однозначный мандат на коалиционное правительство в составе социал-демократов, либералов из СвДП и "Союза-90/Зеленых". Руководство ХДС в свою очередь выступает за формирование так называемой коалиции "Ямайка" - по традиционным цветам партий консерваторов, "зеленых" и либералов.

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