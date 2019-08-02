США обещали не признавать незаконной аннексии Крыма Россией

В седьмую годовщину со дня вторжения России в Крым США подчеркнули, что они никогда не признают незаконной аннексии Крыма Россией и вместе с Украиной будут и впредь выступать против "агрессивных действий" Москвы. "Соединенные Штаты по-прежнему на стороне Украины, ее союзников и партнеров, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - говорится в заявлении президента США Джо Байдена, обнародованном в пятницу, 26 февраля.

В документе указывается, что ровно семь лет тому назад Россия, осуществив вторжение в Крым, "нарушила международное право, нормы, руководствуясь которыми современные государства ведут дела друг с другом, суверенитет и территориальную целостность соседней Украины". Джо Байден заверил, что США "никогда не признают намерения России аннексировать Крымский полуостров и вместе с Украиной будут выступать против агрессивных действий РФ".

"Мы будем и впредь стремиться к тому, чтобы Россия понесла ответственность за нарушения и агрессию в Украине. Мы также будем и впредь отдавать дань мужеству и надеждам Революции достоинства, в ходе которой украинцы, противостоя огню снайперов и спецподразделениям силовиков на Майдане, требовали нового начала для своей страны. США по-прежнему верят в завет Украины и поддерживают всех, кто работает на мирное, демократическое и благополучное будущее для своей страны", - подчеркивается в заявлении Джо Байдена.

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