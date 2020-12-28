Архитектор из Вены строит оперу в Крыму. А как же санкции ЕС?

Летом 2018 года российский президент Владимир Путин распорядился построить за пять лет культурно-музейный комплекс в Севастополе. Он включил город в аннексированном Крыму - наряду с Кемерово, Владивостоком и Калининградом - в национальный проект "культурных кластеров". Комплекс в Севастополе будет состоять из оперного театра, театрально-балетной школы, а также общежития для ее учеников и преподавателей.

В конце ноября вокруг будущей севастопольской оперы разгорелся международный скандал. Причиной стала критическая публикация в немецкой газете Süddeutsche Zeitung о том, что проект оперного театра в незаконно аннексированном Крыму разработало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(I)au.

Брюссель мониторит соблюдение санкций

Украинский МИД тут же заявил, что против австрийского бюро будут введены санкции, а прокуратура Автономной Республики Крым, которая после аннексии полуострова переехала в Киев, по обращению внешнеполитического ведомства открыла уголовное производство.

Вольф Прикс в свое время говорил, что "архитектура, несет миссию антиавторитарного воспитания". Сегодня он работает на Владимира Путина в Крыму

Владелец Coop Himmelb(I)au - архитектор с мировым именем Вольф Прикс. Австриец в восьмидесятых годах прошлого века стал одним из идеологов нового архитектурного направления - деконструктивизма. В активе Прикса десятки знаковых проектов по всему миру, такие как здание Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне и главный офис Центробанка Азербайджана в Баку, австрийский музей хлеба Paneum, музей BMW в Мюнхене, музей урбанистики в американском штате Огайо, несколько культурных и развлекательных проектов в Китае, а также музей естественных наук во французском Лионе.

Сейчас Вольф Прикс работает над реализацией проекта музейно-театрального комплекса в российском Кемерово, а также в аннексированном Россией Крыму. Впрочем, в отличие от кемеровского, информацию о севастопольском проекте на сайте Coop Himmelb(I)au искать тщетно.

Деятельностью Прикса в Крыму уже заинтересовались в Брюсселе. Как сообщил DW официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Еврокомиссия находится в тесном контакте с правительством в Вене. "Если будет выявлено нарушение санкций ЕС, австрийские власти должны принять действенные меры и применить наказание, предусмотренное национальным законодательством", - подчеркнул Стано.

Еврокомиссия, отметил он, держит проверку со стороны Вены по этому делу на контроле. "Любая деятельность компаний или организаций из стран ЕС в Крыму и Севастополе не должна нарушать запретов, предусмотренных санкционными предписаниями", - подчеркнул Стано.

Материалы переданы в прокуратуру Вены

"Австрийским властям известно о деятельности этого архитектурного бюро", - отметили во внешнеполитическом ведомстве в Вене в ответ на запрос DW. Австрийский МИД инициировал проверку и напомнил, что считает противоправной аннексию Крыма Россией, а Севастополь рассматривает как территорию Украины.

Проверку соблюдения санкций ЕС в данном случае осуществляет Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции и борьбы с терроризмом. "Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции и борьбы с терроризмом собрало материалы по этому вопросу и доложило прокуратуре. Материалы находятся на рассмотрении в прокуратуре Вены", - отметили в ведомстве 22 декабря, отвечая на запрос DW.

Австрийскому телеканалу ORF Прикс ранее сказал, что отказываться от проекта не собирается, поскольку санкции ЕС в отношении Крыма, по его мнению, "не распространяются на сферу культуры".

Полусекретный проект

Между тем ответственные за строительство оперного театра в Севастополе чиновники отмалчиваются. Фонд "Национальное культурное наследие" из Санкт-Петербурга, который выступает заказчиком строительства "культурного кластера", не ответил на вопрос DW о сотрудничестве с австрийским бюро - как и российское правительство, и назначенные после аннексии Крыма местные власти в Севастополе. Севастопольские чиновники обещали публично представить проект оперы еще в октябре этого года, однако этого до сих пор не произошло.

Спарринг-партнеры Аркадий Ротенберг и Владимир Путин

Строительство оперного театра, по данным СМИ, сначала поручили компании "Стройгазмонтаж", которая включена как в американский, так и в европейский санкционный список за участие в строительстве Керченского моста. Владельцем этой компании до 2019 года был давний друг и спарринг-партнер Владимира Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг. Впоследствии, как сообщается, подрядчика сменили, и строительством театра в Севастополе занялась фирма "Стройтрансгаз" миллиардера Геннадия Тимченко.

С 2014 года Тимченко находится в санкционном списке США из-за его тесных бизнес-связей с Владимиром Путиным. Под американскими санкциями и "Стройтрансгаз". В то же время, в санкционный список ЕС компания не включена, следовательно, сотрудничество с ней, в отличие от "Стройгазмонтажа", для европейских компаний формально не запрещена. На вопрос DW о строительстве в Севастополе оперного театра в "Стройтрансгазе" не ответили, посоветовав обратиться к заказчикам.

Немцы дают задний ход

Впрочем, трудности для проекта возникли по другой причине. Как выяснила DW, в строительстве отказалось принимать участие инженерное бюро Bollinger Grohmann из Франкфурта-на -Майне, которое делало расчеты несущих конструкций для севастопольского проекта Вольфа Прикса. "Мы тесно сотрудничаем с Coop Himmelb(I)au и регулярно поддерживаем их в разработке проектов и в рамках конкурсов. Дальнейшего сотрудничества в этом проекте не было и в будущем не будет", - сообщили в венском филиале Bollinger Grohmann.

Здания должны, словно облака, лететь над Землей как в невесомости, говорит Вольф Прикс. На фото: Музей во французском Лионе от Coop Himmelb(I)au

Известный немецкий исследователь современной архитектуры профессор Штефан Трюби (Stefan Trüby) в беседе с DW отметил, что для реализации концепции архитектуры, которую исповедует Coop Himmelb(I)au, нужны специалисты мирового уровня. "Вольф Прикс говорит, что он хочет строить плывущие над Землей облака, которые держатся только воздухом. Эта концепция заложена и в севастопольский проект. Для такого проекта очень сложно строить несущие конструкции. Найти замену таким многолетним партнерам, как Bollinger Grohmann, Приксу будет непросто", - констатирует руководитель Института современной архитектуры при Университете Штутгарта.

Противоречивые оценки архитекторов

Штефан Трюби отмечает, что в архитектурных кругах Прикс известен как идеолог высокой миссии архитектуры, в частности, "антиавторитарного воспитания общества". "Поэтому многие в архитектурном мире удивляются, что Прикс вдруг стал строить для Владимира Путина, который олицетворяет ужасные преступления. Взять хотя бы отравление оппозиционного политика Алексея Навального", - критикует Трюби. По мнению профессора из Штутгарта, масштабное здание оперного театра от архитектора с мировым именем станет "завершающим аккордом в политике аннексии", которую осуждает международное сообщество, и "инновационной оберткой для репрессивного режима Путина".

Петер Шмаль не удивлен участием западных архитекторов в крымском проекте

В свою очередь, директор Немецкого музея архитектуры во Франкфурте-на-Майне Петер Шмаль (Peter Schmal) сомневается, что работа австрийца Прикса на Путина пошатнет его репутацию в кругах архитекторов. "Тот, кто будет критиковать Прикса за его проект в Крыму, должен самокритично спросить себя, не руководствуется ли он двойными стандартами", - отмечает Шмаль. По его словам, в последние десятилетия авторитарные режимы стали наиболее привлекательными заказчиками для топ-архитекторов - они не жалеют бюджетных денег, без дискуссий и прозрачных тендеров проекты реализуются в разы быстрее, чем на Западе.

Неплохой заработок

Кроме того, можно неплохо заработать, говорит Петер Шмаль. Стандартный гонорар архитектора составляет от восьми до десяти процентов проектной сметы. Общий бюджет строительства культурного центра в Севастополе, по официальным данным, составляет в пересчете около 300 миллионов евро. Оценивать этическую составляющую работы в аннексированном Россией Крыму Петер Шмаль не берется. "Я никогда не стоял перед таким выбором и очень этому рад", - признается директор Немецкого музея архитектуры.

В венском бюро Вольфа Прикса сообщили DW, что архитектор не будет комментировать вопросы по крымскому проекту.

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