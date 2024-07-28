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США создадут командование объединенных сил в Японии

Ольга Лебедева
28 июля 2024 г.

На переговорах в Токио приняты решения об углублении сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в сфере безопасности. Участники раскритиковали действия РФ и Китая в регионе.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Ёко Камикава
Энтони Блинкен и Ёко КамикаваФото: AP

Япония и США расширяют сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В Японии будет создан новый штаб объединенных сил под командованием США, которому будут переданы функции оперативного командования 54 тысячами военнослужащих, отмечается в заявлении, опубликованном в воскресенье, 28 июля, по итогам встречи в Токио в формате "2+2" с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина, министров иностранных дел и обороны Японии Ёко Камикавы и Минору Кихары.

Как предполагается, данное решение сделает армии обеих стран более гибкими на случай эскалации кризисов вокруг Тайваня и на Корейском полуострове. В настоящее время американские войска в Японии подчиняются Индо-Тихоокеанскому командованию на Гавайях, расположенному в 6500 км с 19-часовой разницей во времени.

Критика действий России и Китая

Кроме того, представители США и Японии решительно раскритиковали действия РФ и Китая в военной сфере. В заявлении указывается на "растущее и провокационное стратегическое военное сотрудничество России с КНР", включающее совместные операции и учения в непосредственной близости от Японии и поддержку Китаем российской оборонно-промышленной базы.

При этом внешняя политика Пекина "направлена на изменение международного порядка в собственных интересах за счет других", подчеркнули американские и японские министры. В заявлении также выражается обеспокоенность в связи с "продолжающимся и быстрым расширением ядерного арсенала Китая, которое продолжается без какой-либо прозрачности относительно его намерений и которое КНР отказывается признавать, несмотря на общедоступные доказательства".

Кроме того, министры "решительно осудили углубление сотрудничества России и Северной Кореи", указав на закупку РФ северокорейских баллистических ракет для их использования против Украины, что является "прямым нарушением резолюций СБ ООН". При этом альянс США-Япония является "краеугольным камнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", отметили далее участники встречи.

Меморандум о сотрудничестве Японии, США и Южной Кореи

Перед встречей в формате "2-2" состоялись трехсторонние переговоры с участием министра обороны Южной Кореи Син Вон Сиком, в ходе которых был подписан меморандум об углублении сотрудничества в сфере безопасности. Среди прочего документ закрепляет проведение ежегодных трехсторонних консультаций и обмен данными относительно программы КНДР по разработке оружия массового поражения. Следующая встреча пройдет в 2025 году в Сеуле, сообщил министр обороны Японии Минору Кихара.

 

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