Блинкен вновь подверг критике Китай за помощь России в войне

На встрече министров иностранных дел в Лаосе госсекретарь США дал понять, что его страна продолжит принимать меры в отношении КНР в случае, если Пекин продолжит поддержку Москвы. Ван И отверг все обвинения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 27 июля, вновь раскритиковал Китай за поддержку российской военной промышленности. Как дал понять глава Госдепартамента в кулуарах встречи министров иностранных дел стран АСЕАН, проходящей в столице Лаоса Вьентьяне, Вашингтон продолжит принимать "соответствующие меры", если Пекин не предпримет ничего, чтобы противостоять "этой угрозе европейской безопасности". Блинкен также выразил обеспокоенность "дестабилизирующими действиями" Китая в Южно-Китайском море.

В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И в очередной раз отверг обвинения в помощи России в ее войне против Украины. Кроме того, он обвинил Соединенные Штаты в том, что они "не только не прекратили, но даже активизировали свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая", передает агентство dpa. Согласно заявлению китайского МИД, озвученному в рамках встречи, напряженности в двусторонних отношениях Китая и США будут продолжать расти и в настоящий момент находятся в "критической точке". Ван И также предположил, что США имеют ложное представление о Китае, отмечает dpa.

Тем не менее по итогам переговоров Блинкена и Ван И, длившихся чуть менее полутора часов, оба министра иностранных дел признали, что важно поддерживать открытыми совместные каналы связи.

Разногласия между странами вышли на новый уровень

Китай утверждает, что Соединенные Штаты и другие западные страны разжигают войну, вооружая Украину. НАТО, в свою очередь, назвала Пекин "решающим пособником" войны, отмечает агентство AFP. Сейчас Китай пытается представить себя в качестве посредника в российском вторжении, отправив своего представителя Ли Хуэя в Европу для проведения нескольких раундов "челночной дипломатии". "Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна, и мы будем продолжать содействовать мирным переговорам между Россией и Украиной", - сказал Ван в кулуарах в Лаосе.

США ввели санкции в отношении ряда китайских компаний, продающие РФ товары "двойного назначения" и оборудование, которое, по мнению Вашингтона, может помочь России в ее агрессивных военных действиях. Представители Китая называют подобные обвинения "клеветой". "Китай не приемлет очернения и ложных обвинений в свой адрес, не приемлет давления и шантажа и будет принимать решительные и действенные меры для защиты своих основных интересов и законных прав", - приводит AFP слова Ван И, прозвучавшие в ходе встречи с Блинкеном.

Украина готова к переговорам с РФ на "определенном этапе"

Тремя дня ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим китайским коллегой Ван И во время визита в Гуанчжоу. Украина готова вести "добропорядочные" переговоры с Россией, но та пока такую готовность не демонстрирует, заявил Кулеба 24 июля.

"Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства", - сказал глава украинского МИД.

В свою очередь министр иностранных дел Китая сообщил, что на их встрече Кулеба заявил о готовности Украины к "диалогу и переговорам с Россией". "Хотя условия и время еще не настали, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть в этом конструктивную роль ", - сказал Ван И, слова которого привел китайский МИД.

Кулеба также рассказал, что украинская сторона "внимательно изучила" мирный план, который в мае 2024 года представили Китай и Бразилия, говорится в сообщении МИД КНР. Reuters пишет, что переговоры Кулебы и Ван И продолжались более трех часов.