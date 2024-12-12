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США предупредили о вероятности нового удара "Орешником"

Ольга Лебедева
12 декабря 2024 г.

Россия "в ближайшие дни" может вновь атаковать Украину "Орешником", заявили в Пентагоне. При этом никаких деталей о возможной дате и месте удара не приводится.

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Фрагменты ракеты "Орешник"
Фрагменты ракеты "Орешник", ударившей по ДнепруФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Россия может вновь атаковать Украину новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник", предупреждают в Пентагоне. Удар может быть нанесен "в ближайшие дни", указала на брифинге в среду, 11 декабря, заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх, сославшись на новую оценку американской разведки.

При этом она напомнила, что президент РФ Владимир Путин публично заявил о намерении запустить еще одну ракету "Орешник". Других деталей, в частности, возможную дату и место планируемого удара в Вашингтоне не назвали.

В заявлении также отмечается, что как Украина, так и РФ пытаются получить преимущество на поле боя, которое бы могло дать рычаги воздействия на возможных переговорах по прекращению войны. США не считают применение "Орешника" переломным моментом в боевых действиях, однако россияне "пытаются использовать все имеющееся в их распоряжении оружие, чтобы запугать Украину", добавила Сингх. Одновременно она подчеркнула, что обороняющаяся от российской военной агрессииУкраина по-прежнему может рассчитывать на поддержку США и других партнеров во всем мире.

Удар ATACMS по Таганрогу?

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по военной авиабазе в Таганроге. Минобороны РФ заявило, что атака была совершена шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, утверждают в Москве. В результате падения фрагментов ракет пострадали военнослужащие, разрушений нет, заявили в Минобороны и добавили, что атака "не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты".

Россия впервые применила "Орешник" 21 ноября, ударив по Днепру. Путин заявил, что ВС РФ атаковали объект оборонно-промышленного комплекса баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

 

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