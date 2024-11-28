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Путин угрожает новыми ударами "Орешником" по Украине

Роман Сулима
28 ноября 2024 г.

Российский президент на саммите стран ОДКБ в Астане заявил, что Генштаб и Минобороны РФ подбирают цели для новых ударов баллистическими ракетами, и ими могут стать "центры принятия решений в Киеве".

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Президент РФ Владимир Путин на саммите стран ОДКБ в Астане
Владимир Путин на саммите стран ОДКБ в Астане Фото: Gavriil Grigorov/POOL/AFP

По словам президента России Владимира Путина, целью для новых ударов баллистическими ракетами "Орешник" могут стать "центры принятия решений в Киеве". "Минобороны сейчас подбирает цели для поражения - это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - заявил он на саммите стран ОДКБ в Астане в четверг, 28 ноября. По выражению Путина, РФ продолжит "боевые испытания" ракет в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными британскими и американскими ракетами по Брянской и Курской областям.

Вопреки тому, что Путин дал указание начать производство ракет "Орешник" всего несколько дней назад на встрече с разработчиками системы, в Астане он заявил, что в российском арсенале уже сейчас есть несколько таких готовых к использованию ракет. "Серийное производство "Орешника" уже началось, - добавил российский президент. - В случае массированного и группового применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия". По словам Путина, в России сегодня производится "в 10 раз больше ракет, чем в странах НАТО".

Reuters: В США считают ядерный удар РФ маловероятным

Разрешение США Украине бить американским оружием вглубь территории РФ не увеличило риск ядерной атаки, которая остается маловероятной. Об этом сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на пять источников, близких к американской разведке. Запуск Россией на прошлой неделе новой баллистической ракеты "Орешник", который, по мнению аналитиков, был задуман как предупреждение Вашингтону и его европейским союзникам, не изменил этого вывода.

Один из неназванных чиновников отметил, что, хотя Вашингтон считает, что Россия не будет стремиться к ядерной эскалации, она будет пытаться противостоять тому, что она считает эскалацией со стороны США. По словам чиновника, развертывание новой ракеты является частью этих усилий. Собеседники Reuters отметили, что беспокойство об эскалации, включая ядерные опасения, были преувеличены. Однако, подчеркивают они, общая ситуация в Украине остается опасной, и ядерная эскалация не исключена.

Ракетный удар РФ по Днепру

Владимир Путин 21 ноября заявил, что армия РФ нанесла удар по городу Днепр "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". При этом в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины указали, что удар, вероятно, был нанесен ракетой комплекса "Кедр". После российского ракетного удара по Днепру генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвал заседание Совета НАТО - Украина на уровне послов.

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