Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ЯО

Президент РФ на заседании СПЧ заявил, что России "по большому счету теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник".

Достаточное количество российских баллистических ракет средней дальности "Орешник" "ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия (ЯО)". Об этом во вторник, 10 декабря, на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил российский президент Владимир Путин.

"По большому счету нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник", - привело слова главы государства агентство ТАСС.

По версии Путина, Россия ведет себя "достаточно аккуратно по всем направлениям", "даже сдержанно".

"Но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне и на уровне граждан Российской Федерации", - заявил он.

Путин: Cерийное производство ракет уже началось

Как передало 28 ноября агентство "Интерфакс", серийное производство ракет "Орешник" уже началось.

"Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается по сути в пыль", - процитировало оно Путина.

"Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты", - подчеркнул тогда президент РФ.

"В случае массированного и группового применения данных ракет - то есть, нескольких, в одном ударе - мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия", хотя оружием массового поражения "Орешник" "конечно же не является", говорил он на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Астане.

США провели перехват баллистической ракеты средней дальности

Владимир Путин 21 ноября заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". При этом в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины указали, что удар, вероятно, был нанесен ракетой комплекса "Кедр".

Через шесть дней после удара, 27 ноября, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в теелефонном формате впервые пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном, передавали агентство Reuters и газета The New York Times.

Американские чиновники говорили, что Россия уведомила Вашингтон незадолго до своего удара "Орешником".

Агентство по противоракетной обороны США впервые успешно перехватило запущенную с воздуха баллистическую ракету средней дальности во время испытаний у острова Гуам в Тихом океане, сообщили 10 декабря в Пентагоне.