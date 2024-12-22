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ПолитикаЙемен

США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Сергей Ромашенко
22 декабря 2024 г.

Военные США заявили, что речь идет об очевидном случае "дружественного огня". Истребитель был сбит во время ударов по объектам йеменских хуситов.

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Американский истребитель F/A-18C Hornet (фото из архива)
Американский истребитель F/A-18C Hornet (фото из архива)Фото: Getty Images

Американские военные в ходе операции у побережья Йемена случайно сбили собственный истребитель F/A-18 Hornet. Оба пилота катапультировались, один из них получил легкие ранения, сообщило вечером в субботу, 21 декабря, Центральное командование США (Centcom), отметив, что речь идет об "очевидном случае дружественного огня".

"Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке открыл огонь по истребителю, который вылетел с авианосца Harry S. Truman. Инцидент не был связан с вражеским обстрелом, проводится всестороннее расследование", - говорится в сообщении.

Удары США по позициям хуситов

Военные США находятся в регионе в том числе из-за угроз со стороны формирований йеменских хуситов. 21декабря американские войска вновь нанесли удары по позициям хуситов близ столицы Йемена - Саны. Американские военные также сбили над Красным морем несколько хуситских дронов и крылатую ракету.

С начала войны в секторе Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАСсоюзные исламистам повстанцы регулярно атакуют ракетами и дронами цели в Израиле и суда в Красном море.

Американские военные наносят удары по объектам и вооружению хуситов, в том числе по нацеленным на корабли ракетам и беспилотникам. Наряду с США в операциях по предотвращению атак в Красном море участвуют и другие западные страны, в том числе Великобритания.

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