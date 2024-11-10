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США нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Екатерина Венкина
10 ноября 2024 г.

Американо-британская авиация нанесла удары по нескольким районам в Сане. Как сообщило AFP со ссылкой на Пентагон, атакованы склады оружия хуситов в Йемене.

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Сторонники хуситов в Сане
Сторонники хуситов в Сане (фото из архива)Фото: AFP

США нанесли несколько авиаударов вечером 9 ноября по складам оружия хуситов - радикальной военизированной группировки мусульманского шиитского меньшинства в Йемене. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на Пентагон.

По его данным, на складах хранились вооружения, используемые для поражения кораблей и судов в международных водах Красного моря и Аденского залив.

Телесеть хуситов Al Masirah сообщила об ударах американо-британской авиации по району Эс-Сабин в Сане. По данным СМИ, атаке также подверглись районы Эн-Нахдейн и Эль-Хафа в столице Йемена.

Хуситы утверждали, что удары в Красном море направлены против кораблей, связанных с Израилем. Группировка поддерживает тесные отношения с Ираном и сотрудничает с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах" в Ливане.

WSJ: Россия передавала йеменским хуситам данные российских спутников

Как сообщила 24 октября газета The Wall Street Journal (WSJ), Россия передавала йеменским хуситам данные российских спутников для атак беспилотниками и ракетами по торговым судам в Красном море.

По словам одного из собеседников издания, российские спутниковые данные направлялись через членов иранского Корпуса стражей исламской революции. Обеспечивавшееся Россией целеуказание позволило хуситам "расширить масштабы своих ударов", отметил он.

Как указывало издание, эта российская помощь хуситам продемонстрировала, несколько далеко президент РФ Владимир Путин готов зайти, чтобы подорвать контролируемый США западный экономический и политический порядок.

Атаки хуситов в Красном море

По мнению источников, с которыми побеседовала WSJ, Россия также пытается сеять нестабильность от Ближнего Востока до Азии, чтобы создать проблемы для США.

Хуситы стали атаковать коммерческие суда в Красном море ракетами и беспилотниками после начала войны Израиля против радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По подсчетам WSJ, с ноября 2023 года по октябрь 2024 года группировка напала на более 100 судов, потопив два и захватив одно. Атаки привели к серьезным сбоям в мировой торговле, поскольку судоходным компаниям и перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты. 

 

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