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США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Сане

Александра Иванова
21 декабря 2024 г.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, ВВС США нанесли удары по складу ракет и командному пункту хуситов в столице Йемена, а также сбили БПЛА и крылатую ракету повстанцев над Красным морем.

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Сторонники повстанцев-хуситов в Йемене (фото из архива)
Сторонники повстанцев-хуситов в Йемене (фото из архива)Фото: Hani Mohammed/AP/dpa/picture alliance

ВВС США нанесли "прицельные авиаудары" по складу ракет и командному пункту поддерживаемых Ираном хуситов в столице Йемена Сане, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) вечером в субботу, 21 декабря.

В ходе этой операции американские войска также сбили над Красным морем несколько беспилотников и крылатую ракету хуситов, говорится далее сообщении.

Агентство AFP передало со ссылкой на своего корреспондента в Сане, что вечером 21 декабря в городе были слышны взрывы. Тем временем подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah уточнил, что атаке подвергся район Аттан.

Ракетный удар хуситов по Тель-Авиву

Ранее в тот же день, 21 декабря, хуситы взяли на себя ответственность за утренний ракетный удар по Тель-Авиву, от которого пострадали 16 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, подтвердила, что снаряд был выпущен по городу со стороны Йемена.

Последствия ракетного удара по Тель-Авиву, 21 декабря 2024 года
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву, 21 декабря 2024 годаФото: Itai Ron/REUTERS

В заявлении хуситов говорится, что они нанесли удар баллистической ракетой "по военной цели израильского врага". ЦАХАЛ указывает, что попытки перехватить ракету окончились неудачей. В появившемся позже сообщении Армии обороны Израиля отмечается, что ракетный удар хуситов по Тель-Авиву является "очередным четким примером преднамеренного нападения на израильских мирных жителей". AFP передает, что от ракетного удара в Тель-Авиве пострадали жилые дома.

Нынешняя ракетная атака хуситов на Израиль стала уже второй за последние дни: 19 декабря от ракетного удара пострадала школа в школу в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива. ЦАХАЛ сообщил тогда, что на здание упали обломки сбитой ракеты. В ответ Израиль атаковал позиции хуситов в Йемене, в том числе впервые - контролируемую повстанцами столицу страны Сану.

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