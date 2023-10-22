США направляют в Восточное Средиземноморье системы ПРО и ПВО

США продолжают усиливать свой военный потенциал в ближневосточном регионе. Ранее в Восточное Средиземноморье уже были направлены несколько боевых кораблей. Теперь туда перебрасывают и дополнительные системы ПРО и ПВО.

В связи с угрозой эскалации конфликта на Ближнем Востоке США перебрасывают дополнительные системы вооружений в восточную часть Средиземного моря. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в субботу, 21 октября, что отдал приказ о размещении в регионе батареи суперсовременной системы противоракетной обороны THAAD и дополнительных дивизионов системы ПВО Patriot.

Ранее США уже перебросили в Восточное Средиземноморье в качестве средства сдерживания несколько боевых кораблей, в том числе авианосцы USS Dwight D. Eisenhower и USS Gerald R. Ford. Кроме того, в регион уже направлены эскадрильи американских ВВС - истребителей F-15 и F-16, а также штурмовиков А-10. Телеканал CNN сообщал также, что Минобороны США решило направить к берегам Израиля силы быстрого реагирования американской морской пехоты в составе 2000 военнослужащих.

Американские военные приведены в состояние повышенной готовности

Помимо этого, говорится в заявлении главы Минобороны США , он приказал привести дополнительный контингент американских военных в состояние готовности к развертыванию в регионе, чтобы повысить их способность быстро реагировать в случае необходимости". О каком точно числе военнослужащих идет речь, в сообщении не указывается.

Приказ о развертывании дополнительных систем вооружений Остин отдал после обсуждения с президентом США Джо Байденом последних проявлений эскалации в ближневосточном регионе "со стороны Ирана и его марионеток". Они предназначены для сдерживания, усиления защиты американских войск в регионе и для поддержки обороны Израиля, указывается в сообщении.

После кровопролитного нападения на Израиль боевиков террористического движения ХАМАС, в результате которого были убиты около 1400 человек, израильская армия ЦАХАЛ наносит бомбовые удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Север Израиля постоянно подвергается обстрелам со стороны поддерживаемого Ираном ливанского исламистского движения "Хезболлах".

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