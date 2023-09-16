США объявят Зеленскому о выделении новой помощи Украине

Белый дом сообщит Зеленскому о выделении дополнительной помощи во время его визита в Вашингтон. В то же время, по сведениям издания Axios, передачи Киеву дальнобойных ракет ANACMS пока не произойдет.

США объявят о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине, когда президент США Джо Байден будет принимать своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме 21 сентября, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан вечером в пятницу, 15 сентября.

По словам Салливана, Зеленский, в ходе визита в Вашингтон на предстоящей неделе, также встретится с лидерами Конгресса от обеих политических партий США. Джейк Салливан выразил уверенность в том, что и демократы, и республиканцы согласятся и впредь выделять средства на оказание помощи Киеву. "У меня сложилось ощущение, что эта двухпартийная поддержка столь же сильна сейчас, как и год назад", - сказал он.

При этом Салливан отметил, что в отличие от прошлого года демократы уже не располагают большинством в Палате представителей, и это может оказать влияние на выделение денег на нужды Украины.

Киев пока не получит ракет ATACMS

Между тем американский новостной ресурс Axios сообщил, что Белый дом не планирует объявлять о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS во время визита Зеленского в Вашингтон и штаб-квартиру ООН. Издание, ссылаясь на источник, отмечает, что в администрации США все еще ведутся споры о поставках Киеву таких ракет. Другой собеседник Axios пояснил, что Зеленский рассчитывал услышать от Байдена о предоставлении Киеву ракет ATACMS в ходе своего визита в Вашингтон.

Украина поднимала вопрос об этих поставках во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев на этой неделе. По сведениям американской телекомпании CNN, окончательное решение все еще не принято, но вероятность положительного ответа США на запросы Киева сейчас высока, как никогда прежде. На одобрении поставок ATACMS настаивают в первую очередь Пентагон и Госдепартамент.

ATACMS - управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Для запуска таких ракет у Украины имеются полученные от Запада реактивные системы залпового огня Himars. Стоимость каждой ракеты ATACMS - 1,5 млн долларов.

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