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Президент США Джо Байден в ходе выступления на "саммите за демократию" в Вашингтоне
Джо Байден в ходе выступления на "саммите за демократию" в ВашингтонеФото: Yuri Gripas//abaca/picture alliance
ПолитикаСША

США направят 690 млн долларов на поддержку демократии в мире

Жан Рофе
25 мин. назад

Демократии в мире становятся сильнее, а автократии - слабее, сказал Джо Байден, объявляя о финансировании демократических проектов на организованном Вашингтоном втором "саммите за демократию".

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Президент США Джо Байден пообещал выделить 690 млн долларов (637 млн евро) на укрепление демократии во всем мире. Эти средства должны пойти на эффективное и прозрачное управление, свободу прессы, борьбу с коррупцией, свободные выборы и технологии, способствующие демократии, заявил американский лидер в среду, 29 марта, на втором международном "саммите за демократию", организованном Белым домом.

Обращаясь к участникам встречи, проходящей преимущественно в формате видеоконференции, Байден сказал, что укрепление демократии является "важнейшим вызовом нашего времени". При этом он отметил обнадеживающие успехи за прошедший год, несмотря на войну России против Украины и напряженность в отношениях США с Китаем. "Сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократии в мире становятся сильнее, а не слабее. Автократии в мире становятся слабее, а не сильнее. Это прямой результат работы всех нас", - заявил Байден.

Шольц: Россия видит угрозу в демократической Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил на встрече в этом году, что повышение устойчивости демократий перед лицом угроз изнутри и извне стало еще более актуальным после того, как Россия начала войну против Украины. "Российское руководство видит в своем демократическом соседе опасность, потому что если Украина будет успешной страной, то Путин должен будет объяснить своим гражданам, почему они не могут наслаждаться такой же свободой и процветанием", - указал глава правительства ФРГ.

Зеленский призвал поставлять Украине вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников "саммита за демократию" к поставкам вооружений Киеву. "Когда вспыхивает пожар, борцы с огнем не могут ждать месяцами, пока им предоставят пожарные машины, или соглашаться, что пожарные рукава должны быть обязательны для коротких дистанций. Так же это работает и на войне. Чем больше ограничений для тех, кто защищается, тем больше потерь и разрушений, потому что пламя агрессии не знает ограничений. Вот почему защита демократии должна иметь все оружие, которое будет надежно гарантировать поражение агрессора" - говорится в видеообращении главы государства.

"Нам нужна победа - Украине и каждой из демократий мира. Победа в этом году!" - подчеркнул Зеленский.

На "саммит за демократию", который продлится два дня, были приглашены главы государств и правительств около 120 стран. Встреча посвящена проблемам, с которыми сталкиваются демократии во всем мире, и направлена на формирование единого фронта против автократически управляемых государств. В ходе первого подобного саммита в 2021 году Байден пообещал выделить более 400 млн долларов (368 млн евро) на укрепление демократии во всем мире.

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