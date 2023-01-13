США: Иран и КНДР планируют поставлять оружие России

На 325-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 14 января (время московское).

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН призвала страны-члены Организации Объединенных Наций поддержать и продвигать украинскую "формулу мира". Она напомнила, что эта инициатива Киева состоит из десяти пунктов, способных вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру, и подчеркнула, что "формула мира" базируется на целях и принципах Устава ООН.

Джапарова выразила сожаление, что представитель РФ Василий Небензя, которого она назвала "посланником зла", все еще находится в кресле постоянного члена Совбеза, и призвала к дальнейшему усилению давления на Россию.

США: Иран и Северная Корея планируют поставлять оружие России

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Иран и КНДР планируют дальнейшие поставки вооружений России. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Вашингтону известно, что Тегеран рассматривает возможность передачи сотни баллистических ракет России. Томас-Гринфилд призвала всех, кто поддерживает мир, потребовать от Ирана и Северной Кореи остановить поставки оружия Москве, а от России - прекратить войну.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил на 17 января заседание Совета Безопасности, посвященное событиями вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Выступая на заседании Совбеза по Украине, он заявил о "стремлении" Киева "уничтожить Украинскую православную церковь". Заместитель постпреда Дмитрий Полянский сообщил, что заседание запрошено на 15.00 (23.00 по Москве) 17 января.

Вашингтон и Токио предостерегли Москву от использования ядерного оружия

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Любое вероятное применение РФ ядерного оружия в Украине будет рассматриваться как ничем не оправданный враждебный акт против человечества. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисида , принятом по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне. В заявлении также указывается, что Соединенные Штаты и Япония продолжат оказывать поддержку Украине, в том числе санкционными мерами в отношении Российской Федерации.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил , что начиная со следующей недели на всех атомных электростанциях в Украине будут постоянно работать по два эксперта МАГАТЭ. Гросси планирует лично посетить станции перед началом работы миссий.

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Из украинских портов в пятницу вышли 12 сухогрузов с кукурузой, пшеницей, соевыми бобами и подсолнечным шротом. "13 января 12 судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 346 356 тонн зерна и другого продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ). В порты Украины также направляются пять судов, которые в пятницу прошли по гуманитарному коридору.

Владимир Зеленский: Битва за Донбасс продолжается

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что битва за Донбасс, в том числе за Соледар, Бахмут и Кременную, продолжается. Бахмут, по его словам, обороняют, в частности, бойцы интернационального легиона и отряд "Шаман". Зеленский также поблагодарил за стойкость и успешные действия в боях под Соледаром бойцов подразделения "Кракен".

Хроника событий 13 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 января 00.00 - 13.59 >>>

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