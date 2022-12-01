США и Евросоюз установили потолок цен на российскую нефть

Максимальная цена российской нефти будет составлять 60 долларов за баррель. Потолок планируется держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости.

США и Европейский Союз установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты в четверг, 1 декабря. Согласован также механизм адаптации потолка максимальной цены - его предполагается держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости.

Польша недовольна таким решением. Она считает этот потолок слишком высокий и в ходе переговоров требовала ограничить максимальную цену 30 долларами за баррель. Согласно сообщениям, решение о потолке цен для российской нефти может быть оформлено в письменном виде уже 2 декабря. В этом случае нефтяное эмбарго против РФ вступит в силу 5 декабря.

Потолок цен устанавливают лишь США и Евросоюз, но фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, поскольку танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков и российскую нефть не сможет перевозить крупнейший в мире танкерный флот Греции.

Россия угрожает не продавать нефть по цене ниже рыночной

На прошлой неделе танкерная нефть самой популярной российской марки Urals стоила около 55 долларов за баррель. Это означает, что Россия могла бы торговать своей нефтью без ограничений даже при согласованном ныне потолке. Однако авторы инициативы надеются, что принятие механизма определения верхнего предела позволит быстро корректировать ограничительную цену.

Россия уже заявила, что не намерена продавать нефть по цене ниже рыночной. В то же время эксперты полагают, что цена чуть ниже рыночной заставит соблюдать ограничения таких крупнейших покупателей российской танкерной нефти, как Китай и Индия.

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