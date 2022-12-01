  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Нефтяные резервуары "Транснефти"
Фото: Igor Russak/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

США и Евросоюз установили потолок цен на российскую нефть

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Максимальная цена российской нефти будет составлять 60 долларов за баррель. Потолок планируется держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости.

https://p.dw.com/p/4KMSP

США и Европейский Союз установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты в четверг, 1 декабря. Согласован также механизм адаптации потолка максимальной цены - его предполагается держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости.

Польша недовольна таким решением. Она считает этот потолок слишком высокий и в ходе переговоров требовала ограничить максимальную цену 30 долларами за баррель. Согласно сообщениям, решение о потолке цен для российской нефти может быть оформлено в письменном виде уже 2 декабря. В этом случае нефтяное эмбарго против РФ вступит в силу 5 декабря.

Потолок цен устанавливают лишь США и Евросоюз, но фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, поскольку танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков и российскую нефть не сможет перевозить крупнейший в мире танкерный флот Греции.

Россия угрожает не продавать нефть по цене ниже рыночной

На прошлой неделе танкерная нефть самой популярной российской марки Urals стоила около 55 долларов за баррель. Это означает, что Россия могла бы торговать своей нефтью без ограничений даже при согласованном ныне потолке. Однако авторы инициативы надеются, что принятие механизма определения верхнего предела позволит быстро корректировать ограничительную цену.

Россия уже заявила, что не намерена продавать нефть по цене ниже рыночной. В то же время эксперты полагают, что цена чуть ниже рыночной заставит соблюдать ограничения таких крупнейших покупателей российской танкерной нефти, как Китай и Индия.

Смотрите также:

Санкции тянут РФ на дно: а что с экономикой Европы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок завершила свой визит в Узбекистан. Перед этим она побывала в Казахстане. Речь шла в том числе о поставках нефти и газа в Европу, как альтернативы российским энергоносителям. Насколько надежным партнером является Казахстан, у которого тесные экономические отношения как с Россией и Китаем, так и с Европой и США?
Политика2 ноября 2022 г.30:13 мин.
external

Байден, Путин и война за нефть: сыграет ли раздор между США и Саудовской Аравией на руку Кремлю. DW Новости (12.10.2022)

Байден, Путин и война за нефть: сыграет ли раздор между США и Саудовской Аравией на руку Кремлю. DW Новости (12.10.2022)

Президент США Джо Байден грозит Саудовской Аравии. Связано это с недавним решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Добывать меньше сырья в ОПЕК+, на долю которой приходится две трети мировой выработки нефти, решили по настоянию России и Саудовской Аравии.
12 октября 2022 г.30:09 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский флаг в испанском городке Эльче

Министр: Испания выполнит обязательство поддерживать Украину

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Граффити с портретом Путина на здании в Белграде

Хойсген: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Хойсген: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Политика9 ч. назад
Минский городской суд

Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Правосудие и закон7 ч. назад
Логистический центр DHL в Кёльне со множеством посылок

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Экономика и бизнес17 ч. назад
Мобильное тестирование на ВИЧ в России, Екатеринбург

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Здоровье17 ч. назад
Мать провожает своего мобилизованного сына

"Совет матерей и жен": что о нем известно?

"Совет матерей и жен": что о нем известно?

Конфликты18 ч. назад
Разрушения в Донецкой области

День 280-й войны: В Донбассе тяжелые бои

День 280-й войны: В Донбассе тяжелые бои

Политика24 ч. назад
На главную страницу