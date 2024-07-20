Спецпредставитель папы римского приехал в Украину

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом в Украину впервые с начала полномасштабной войны. 21 июля он посетит Киев, где надеется встретиться с Зеленским и обсудить перспективы мира.

Госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин - второе по значимости лицо в иерархии Святого престола после самого папы - в субботу, 20 июля начал свой визит в Украину. Это первое посещение страны ватиканским иерархом такого высокого ранга после начала полномасштабной агрессии России.

Визит кардинала начался 20 июля во Львове , где он встретился с местными духовными и светскими властями. Дальше в программе Паролина - поездка в Одессу. В воскресенье, 21 июля, католический иерарх возглавит святую мессу в городе Бердичеве (Житомирская область), куда сейчас совершают паломничество католики. После этого кардинал намерен посетить в Киеве грекокатолический кафедральный собор и встретиться с Верховным архиепископом Киевским и Галичским Святославом Шевчуком, сообщается на сайте Святого престола .

По словам самого Паролина, папа отправил его в "истерзанную" Украину не только для участия в религиозных мероприятиях. "После воскресных празднований будет возможность встретиться с властями (Украины. - Ред.), начиная, полагаю, с президента (Владимира Зеленского. - Ред.). Там, конечно, мы будем говорить о мире, о возможных перспективах мира", - сказал кардинал.

Паролин добавил, что его визит "является очередным выражением внимания, которое святейший отец не прекращает уделять Украине. Он очень надеется на установление мира: с самого начала папа пытался найти пути к прекращению войны, к тому, что в последнее время принято называть справедливым миром. Мы также говорили об этом в Бюргенштоке (Швейцария) на миротворческой конференции".

Папа призывал Украину "поднять белый флаг"

В опубликованном 9 марта интервью швейцарской телекомпании RSI папа римский Франциск призвал Украину иметь мужество поднять "белый флаг" и вступить в переговоры о прекращении войны с Россией. Таким образом понтифик ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с теми, кто призывает Украину сдаться, подняв белый флаг, поскольку она не может нанести России ответный удар, или с теми, кто говорит, что если Украина сдастся, то это узаконит действия сильной стороны.

Эти слова папы вызвали резкую критику со стороны Киева и стран Запада. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил понтифику, что флаг Украины сине-желтый, а не белый. "Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами", - подчеркнул украинский министр. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) также выразил несогласие со словами Франциска.

Позже кардинал Пьетро Паролин пояснил, что первым условием для переговоров является прекращение агрессии со стороны России. "Святой престол продолжает требовать прекращения огня (а агрессоры должны в первую очередь прекратить огонь) и, следовательно, начала переговоров. Переговоры - это не слабость, а сила. Это не капитуляция, а смелость", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.

Франциск увязывает приезд в Киев с визитом в Москву

Руководство Украины неоднократно в последние годы - в том числе с начала войны - приглашало папу римского посетить страну. В марте посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш в интервью радио "Свобода" сообщил, что Франциск "обязательно" связывает свой "возможный, потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, который хочет реализовать" с визитом в Москву.

При этом Юраш назвал такую позицию папы "нереалистичной", поскольку власти РФ, по словам украинского дипломата, не присылали понтифику формального приглашения.