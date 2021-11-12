От "Аннушки" до "Бурана": советская техника в немецком музее

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика

"Аннушка"

Неприхотливый трудяга Ан-2 на фоне соседних "Боинга" и "Антея" выглядит скромно, но один из его рекордов может затмить технические достижения других моделей. Ан-2 выпускается до сих пор с 1947 года, то есть является единственным в мире самолетом, который производится уже более 60 лет. Сейчас - в Китае. Эту "Аннушку" музей получил в подарок из российского города-побратима Шпайера - Курска.