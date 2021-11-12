От "Аннушки" до "Бурана": советская техника в немецком музее

В его коллекции насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. Среди них в Шпайере можно увидеть - "Буран", капсулу "Союза ТМ-19", "Антей" и Ан-2, а также самолет Хонеккера.
Этот классический автомобиль 1894 года не пылится в музее. Он официально зарегистрирован в качестве транспортного средства.
Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.
Они летали по всей Европе: из Берлина через Альпы в Рим, из Москвы в Барселону. Легендарная "Тетушка Ю" до сих пор бороздит небо, выполняя по шестьсот рейсов в год.
Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к их выпуску никакого отношения он не имел…
Индустриальные и промышленные памятники Германии. Статьи и репортажи в туристическом досье DW.
У каждого уважающего себя флагмана немецкого автопрома есть свой музей. Мимо них ни пройти, ни проехать, но одними фирменными коллекциями олдтаймеров дело не ограничивается.
Автомобильных музеев мало не бывает. Похоже, именно таким принципом руководствуются коллекционеры раритетных авто, выставляющие свои олдтаймеры на всеобщее обозрение.