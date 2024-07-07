В Белом доме противятся санкциям против "теневого флота" РФ

В Белом доме противятся санкциям против "теневого флота" РФ7 июля 2024 г.
Предложение министерства финансов США ввести новые санкции против российского "теневого флота" танкеров, помогающего России обходить ценовой потолок на российскую нефть, натолкнулось на противодействие Белого дома. Об этом в воскресенье, 7 июля, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, экономические советники президента США опасаются, что такие меры приведут к подорожанию нефти и, следовательно, бензина в стране, а это негативно скажется на предвыборной кампании Джо Байдена. Они не согласились на предложения Минфина, даже когда его действующие и бывшие сотрудники представили анализ, показывающий, что риски серьезного воздействия на нефтяной рынок невелики.
В настоящее время, по словам нескольких информированных собеседников NYT, предлагаемые санкции в отношении российского "теневого флота" остаются на рассмотрении и не будут реализованы в ближайшее время.
Сейчас под санкциями США находятся 20 из примерно 120 танкеров "теневого флота" - старых танкеров, работающих без западной страховки, которые отключают маячки, чтобы уйти из системы слежения. Оперирует ими в основном российская госкомпания "Совкомфлот", включенная в санкционные списки ЕС, США и Великобритании.
Ценовой потолок на нефть из РФ и его нарушения
В 2022 году страны "Группы семи" (G7), Евросоюз и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов США за баррель. Ограничения, установленные из-за войны РФ против Украины, запрещают компаниям транспортировать и страховать российскую нефть, продаваемую дороже этой цены.
Однако уже в конце 2022 года газета Financial Times сообщила, что Россия сформировала "теневой флот" из старых танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций. Тогда он насчитывал более ста судов. Летом 2023 года Bloomberg писал, что западные компании продолжают вести закупки российской нефти марки Urals с нарушением ценового потолка. Позднее Вашингтон пообещал жестче следить за соблюдением потолка цен на российскую нефть.