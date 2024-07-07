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В Белом доме противятся санкциям против "теневого флота" РФ

Евгений Жуков
7 июля 2024 г.

Усилия Минфина США по введению новых санкций против "теневого флота" РФ застопорились из-за опасений Белого дома по поводу роста цен на бензин в преддверии ноябрьских выборов.

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Российский нефтяной танкер в Пакистане
Российский нефтяной танкер в Пакистане (июнь 2023 года)Фото: Karachi Port Trust/AP/picture alliance

Предложение министерства финансов США ввести новые санкции против российского "теневого флота" танкеров, помогающего России обходить ценовой потолок на российскую нефть, натолкнулось на противодействие Белого дома. Об этом в воскресенье, 7 июля, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, экономические советники президента США опасаются, что такие меры приведут к подорожанию нефти и, следовательно, бензина в стране, а это негативно скажется на предвыборной кампании Джо Байдена. Они не согласились на предложения Минфина, даже когда его действующие и бывшие сотрудники представили анализ, показывающий, что риски серьезного воздействия на нефтяной рынок невелики.

В настоящее время, по словам нескольких информированных собеседников NYT, предлагаемые санкции в отношении российского "теневого флота" остаются на рассмотрении и не будут реализованы в ближайшее время.

Сейчас под санкциями США находятся 20 из примерно 120 танкеров "теневого флота" - старых танкеров, работающих без западной страховки, которые отключают маячки, чтобы уйти из системы слежения. Оперирует ими в основном российская госкомпания "Совкомфлот", включенная в санкционные списки ЕС, США и Великобритании.

Ценовой потолок на нефть из РФ и его нарушения

В 2022 году страны "Группы семи" (G7), Евросоюз и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов США за баррель. Ограничения, установленные из-за войны РФ против Украины, запрещают компаниям транспортировать и страховать российскую нефть, продаваемую дороже этой цены.

Однако уже в конце 2022 года газета Financial Times сообщила, что Россия сформировала "теневой флот" из старых танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций. Тогда он насчитывал более ста судов. Летом 2023 года Bloomberg писал, что западные компании продолжают вести закупки российской нефти марки Urals с нарушением ценового потолка. Позднее Вашингтон пообещал жестче следить за соблюдением потолка цен на российскую нефть.

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