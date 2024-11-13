"Совет мудрецов" ухудшил прогноз ВВП ФРГ на 2024 и 2025 годы

По прогнозам экономистов, ВВП ФРГ в 2024 году снизится на 0,1%, а не вырастет на 0,2%, как ожидалось ранее. В 2025 году прогнозируется подъем ВВП на 0,4% вместо 0,9%.

Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ скорректировал в сторону снижения прогнозы экономического развития в стране. В годовом отчете так называемого "Совета мудрецов", опубликованном в среду, 13 ноября, говорится, что по итогам текущего года ВВП Германии снизится на 0,1 процента, а в следующем году вырастет лишь на 0,4 процента. Еще в мае эксперты прогнозировали рост на 0,2 процента в 2024 году и на 0,9 процента в 2025-м.

Устойчиво слабые темпы экономического развития Германии могут быть обусловлены в первую очередь снижением объемов производства и добавленной стоимости в обрабатывающем секторе, указано в отчете. "Слабость обрабатывающей промышленности и устойчиво низкий экономический рост свидетельствуют о том, что экономику Германии сдерживают как структурные, так и циклические факторы", - пояснила председатель "Совета мудрецов" Моника Шнитцер (Monika Schnitzer).

При этом экономические советники правительства ФРГ прогнозируют существенное замедление темпов инфляции. В 2024 году потребительские цены, как ожидается, поднимутся в среднем на 2,2 процента, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в весенних прогнозах. Рост цен замедлится до 2,1 процента в 2025 году, говорится в отчете. Базовая инфляция, согласно прогнозам, составит 3,0 процента в 2024 году и 2,6 процента в 2025-м.

Эксперты советуют правительству увеличить расходы

По мнению экономистов, усиление промышленного спада, а также дальнейший рост неопределенности, которая может еще больше задержать восстановление инвестиций и частного потребления, представляют собой понижательные риски для прогнозов. В то же время повышательным фактором станет оживление потребления частных домохозяйств и, соответственно, снижение нормы сбережений, причем более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, говорится в отчете.

"В Германии в последние годы и десятилетия наблюдались провалы как в политике, так и в бизнесе. Сейчас настало время решительно продвигать модернизацию нашей страны", - отметила Моника Шнитцер.

Учитывая экономическую слабость, "Совет мудрецов" рекомендует правительству Германии увеличить государственные расходы, ориентированные на будущее. В частности, речь идет о расходах на развитие транспортной инфраструктуры, образование и оборону. Для этого должны быть приняты "институциональные меры".