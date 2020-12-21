Соратница Навального Соболь перестала выходить на связь после визита полиции

Полиция Москвы утром в пятницу, 25 декабря, пришла в квартиру соратницы известного российского оппозиционера Алексея Навального - Любови Соболь. Об этом сообщила сама Соболь в своем микроблоге в Twitter.

"Всем привет. У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке - я слышала, как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска, ну, все бывает в первый раз. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву недавно. Сейчас у меня ребенок, я, к сожалению, не смогу попасть на детский утренник, который будет сейчас в школе перед новым годом", - рассказала активистка.

Примерно через 40 минут после этого в Twitter Соболь появилось сообщение о том, что она перестала выходить на связь. "Ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру", - говорится в сообщении.

Алексей Навальный предположил, что к Соболь пришли с обыском "по делу о звонке в дверь отравителю из ФСБ".

Визит к предполагаемому отравителю

21 декабря полиция задержала Любовь Соболь после того, как она пришла в квартиру Константина Кудрявцева - предполагаемого соучастника отравления Навального. Соболь собирались допросить в рамках доследственной проверки по статье УК РФ о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от дачи показаний.

После задержания Любовь Соболь признали виновной в неповиновении полицейскому и назначили административный штраф в размере одной тысячи рублей.

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